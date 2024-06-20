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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

На работу в Тюменской области активно набирают людей без образования.

Образование не нужно? Кого гарантировано возьмут на работу в Тюменской области?

20 июня 2024, 08:41
Фото: 1MI
На работу в Тюменской области активно набирают людей без образования.

На работу в Тюменской области активно набирают людей без образования

Если еще 5 лет назад наличие профильного образования было определяющим критерием при приеме на работу, то сейчас больше ценятся опыт и личные навыки. Менеджер по найму персонала Кристина Коркина рассказала «Нашему городу», за какого кандидата компании готовы бороться.

Главные качества кандидата на должность

В последние 5 лет наметилась тенденция к снижению необходимости наличия профильного высшего образования при приеме на работу. Во многом это связано с тем, что наличие корочки не гарантирует качественные знание в требуемой области, что стало очевидно на практике.

«Если раньше работодатель воспринимал диплом, как гарант компетенций сотрудника, то сейчас в большинстве компаний понимают, что это совершенно не так. И речь даже не о покупке диплома, что легко проверяется. „Отсидеть“ 4-5 лет в университете и получить диплом может практически каждый. А работодатель хочет видеть сотрудника с конкретным набором умений и знаний», — объясняет Кристина Коркина.

Сейчас некоторые компании все же выставляют требование к наличию диплома о высшем образовании, но уже не так критично смотрят на специальность. К тому же этот критерий обычно необходим для участия компании в тендерах или же он вовсе носит рекомендательный характер.

Что же тогда нужно, чтобы заинтересовать работодателя? Специалист по найму указывает три главных критерия: опыт, обучаемость и ответственность.

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Сейчас опытом может обладать даже молодой специалист, который проходил стажировку в компании. Наличие практики работы в нужной сфере от года уже существенно повысит интерес работодателя к кандидату. А наличие портфолио с реализованными задачами будет дополнительным плюсом. Так наниматель будет знать, что сотрудник понимает, как выстраиваются рабочие процессы в конкретной области и на его обучение не уйдет непозволительно много времени.

Однако тяга к обучению и интерес к развитию своих способностей также является важным фактором наравне с опытом. Многие кандидаты после 3 лет работы в области начинают считать себя профессионалами и отказываются от обучений и курсов повышения квалификации, что необходимо для развития компании. Коркина отмечает, что обучаемый сотрудник — это человек гибкий, способный адаптироваться к прогрессу, а значит рабочие отношения с ним могут быть более долгосрочными.

Ответственность звучит крайне избито, однако этот критерий часто становится зоной проверок на собеседованиях. Работодателю важно, чтобы его сотрудники не перекладывали ответственность друг на друга и работали слажено.

«Каждый человек в команде должен отвечать за свой результат. Это существенно повышает эффективность работы и снижает необходимость включение начальства в разграничение обязанностей и решение конфликтов», — объясняет специалист по найму.
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Из-за чего могут не принять на работу?

Однако есть и критерии, которые покажут, что кандидата не стоит принимать на должность и порою они не так очевидны. Один из них — это излишняя самоуверенность. Зачастую специалисты, которые убеждены в том, что достигли пика развития, не готовы проявлять гибкость и органично вписываться в команду сотрудников. Зачастую такой человек в коллективе не принимает критику и становится причиной конфликтов.

«Такие кандидаты зачастую отказываются от обучения или пренебрежительно к этому относятся. Они выбиваются из принятой в компании иерархии и создают больше проблем, чем пользы», — говорит эксперт.

Но еще одна критическая проблема — неуверенный в себе сотрудник. Такой человек зачастую будет не готов брать на себя задачи, с которыми ранее не сталкивался. К тому же он не будет ставить себе высоких целей, повышая собственным успехом успех компании.

Также компании скорее всего откажутся брать на работу сотрудника с судимостью, наличием долгов и непостоянным трудоустройством.

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Влияние возраста, пола и семейного положения

Однако помимо профессиональный качеств, многие работодатели также оценивают возраст, социальный статус и даже пол кандидата.

«Сейчас у некоторых работодателей есть запрос на вакансию для которой предпочитают представителя определенного пола. Это не так частотно, но все же встречается. Намного внимательнее относятся к возрасту, охотнее возьмут молодого специалиста в возрасте 25-35 лет», — отмечает Коркина.

Также для некоторых работодателей будет плюсом стабильное семейное положение кандидата. Сотрудников уже состоящих в браке считают более сконцентрированными на работе. Также наниматели все еще опасаются молодых женщин без детей, предполагая, что в скором времени сотрудница запросит декретный отпуск.

Однако при наличии всех искомых навыков указанные факторы будут второстепенными и хорошо подготовленный специалист все же сможет найти достойную и высокооплачиваемую работу.

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