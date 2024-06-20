Образование не нужно? Кого гарантировано возьмут на работу в Тюменской области?

Однако есть и критерии, которые покажут, что кандидата не стоит принимать на должность и порою они не так очевидны. Один из них — это излишняя самоуверенность. Зачастую специалисты, которые убеждены в том, что достигли пика развития, не готовы проявлять гибкость и органично вписываться в команду сотрудников. Зачастую такой человек в коллективе не принимает критику и становится причиной конфликтов.