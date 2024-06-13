В активном поиске работы: количество резюме в Тюменской области выросло на 16,5%

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
С начала года количество опубликованных резюме в Тюменской области увеличилось на 16,5%. Активность увеличили соискатели из сфер автобизнеса, туризма, ресторанного бизнеса, логистики, обслуживающего и рабочего персонала, рассказали аналитики hh.ru.
Эксперты отметили, что большая часть резюме — 36%, приходится на сотрудников в возрасте от 19 до 30 лет. 33% резюме опубликовано тюменцами 31-40 лет, 18% — 41-50 лет, 8% — 14-18 лет, 6% — 51-60 лет, 1% — от 61 года и старше.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области начали активно искать работу на лето. Активность на рынке труда в мае увеличилась на 44%.