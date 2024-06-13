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Количество резюме в Тюменской области выросло на 16,5%

В активном поиске работы: количество резюме в Тюменской области выросло на 16,5%

13 июня 2024, 06:24
Фото: 1MI

Количество резюме в Тюменской области выросло на 16,5%

В общей сложности в регионе опубликовано более 71 тысячи резюме. В основном, тюменцы хотят работать в сферах автобизнеса, туризма и логистики.

С начала года количество опубликованных резюме в Тюменской области увеличилось на 16,5%. Активность увеличили соискатели из сфер автобизнеса, туризма, ресторанного бизнеса, логистики, обслуживающего и рабочего персонала, рассказали аналитики hh.ru.

Эксперты отметили, что большая часть резюме — 36%, приходится на сотрудников в возрасте от 19 до 30 лет. 33% резюме опубликовано тюменцами 31-40 лет, 18% — 41-50 лет, 8% — 14-18 лет, 6% — 51-60 лет, 1% — от 61 года и старше.

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Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области начали активно искать работу на лето. Активность на рынке труда в мае увеличилась на 44%.

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