В активном поиске работы: количество резюме в Тюменской области выросло на 16,5%

Эксперты отметили, что большая часть резюме — 36%, приходится на сотрудников в возрасте от 19 до 30 лет. 33% резюме опубликовано тюменцами 31-40 лет, 18% — 41-50 лет, 8% — 14-18 лет, 6% — 51-60 лет, 1% — от 61 года и старше.