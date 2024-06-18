nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Строительных вакансий в Тюменской области стало на 28% больше

Количество строительных вакансий в Тюменской области увеличилось на 28%

18 июня 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney

Строительных вакансий в Тюменской области стало на 28% больше

В мае в регионе было открыто около 3.9 тысячи вакансий в сфере строительства. Работодателям нужны разнорабочие, маляры и штукатуры.

С начала года количество строительных вакансий в Тюменской области увеличилось на 28%. По данным на май, в регионе было опубликовано почти 3.9 тысячи вакансий из этой сферы, сообщили аналитики hh.ru.

Сильнее всего проявилась потребность в руководителях строительных проектов: число таких вакансий выросло на 82%. На 79% увеличилось количество предложений о работе для разнорабочих и на 51% — для маляров и штукатуров. При этом лидируют по количеству строительных вакансий разнорабочие, машинисты и инженеры ПТО.

Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм
Узнать подробнее
«Строительная сфера в Тюменской области вошла в ТОП-5 профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяц: доля таких вакансий составляет 20% от числа всех опубликованных в мае. Зарплатная гонка продолжается: ощутимее всего с начала года выросла медианная предлагаемая зарплата у разнорабочих — на 35%, в мае этим специалистам готовы были предлагать 79.2 тысячи рублей. На втором месте — агенты по недвижимости, чья предлагаемая зарплата увеличилась на 25%, составив 125 тысяч рублей. Третье место заняли инженеры по эксплуатации. Зарплатное предложение этих специалистов — 80 тысяч рублей, что на 22% больше, чем было в начале года», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства выросла с начала года на 25% — до 99.8 тысячи рублей. В топ по уровню предлагаемых зарплат вошли геодезисты — 155 тысяч рублей, руководители строительных проектов — 150 тысяч и машинисты — 149.3 тысячи.

Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в конце учебного года в Тюменской области вырос спрос на учителей. Самыми востребованными стали учителя биологии, английского языка и информатики.

Читайте также:
В ДТП с участием автобуса на тюменской трассе пострадали шесть человекСигареты и жидкость для «электронок» в Тюмени подорожали за год до 166%Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Работодатели#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Вчера, 07:31
Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм
Вчера, 06:06
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Вчера, 09:48
Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка
Вчера, 09:37
Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
Вчера, 03:02
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Вчера, 10:23