Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
С начала года количество строительных вакансий в Тюменской области увеличилось на 28%. По данным на май, в регионе было опубликовано почти 3.9 тысячи вакансий из этой сферы, сообщили аналитики hh.ru.
Сильнее всего проявилась потребность в руководителях строительных проектов: число таких вакансий выросло на 82%. На 79% увеличилось количество предложений о работе для разнорабочих и на 51% — для маляров и штукатуров. При этом лидируют по количеству строительных вакансий разнорабочие, машинисты и инженеры ПТО.
«Строительная сфера в Тюменской области вошла в ТОП-5 профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов за последний месяц: доля таких вакансий составляет 20% от числа всех опубликованных в мае. Зарплатная гонка продолжается: ощутимее всего с начала года выросла медианная предлагаемая зарплата у разнорабочих — на 35%, в мае этим специалистам готовы были предлагать 79.2 тысячи рублей. На втором месте — агенты по недвижимости, чья предлагаемая зарплата увеличилась на 25%, составив 125 тысяч рублей. Третье место заняли инженеры по эксплуатации. Зарплатное предложение этих специалистов — 80 тысяч рублей, что на 22% больше, чем было в начале года», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства выросла с начала года на 25% — до 99.8 тысячи рублей. В топ по уровню предлагаемых зарплат вошли геодезисты — 155 тысяч рублей, руководители строительных проектов — 150 тысяч и машинисты — 149.3 тысячи.
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