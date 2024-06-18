Количество строительных вакансий в Тюменской области увеличилось на 28%

Сильнее всего проявилась потребность в руководителях строительных проектов: число таких вакансий выросло на 82%. На 79% увеличилось количество предложений о работе для разнорабочих и на 51% — для маляров и штукатуров. При этом лидируют по количеству строительных вакансий разнорабочие, машинисты и инженеры ПТО.