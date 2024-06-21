В лесах под Тюменью появились первые подосиновики. Куда ехать собирать?

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Пока их не очень много, но опытные грибники отмечают, что через пять дней можно смело отправляться в лес. Погодные условия на данный момент идеальны для роста грибов.
«Дожди грибные, через пять дней можно в лес», — уверены любители тихой охоты.
Пока же тюменцы собирают единичные экземпляры в районе Московского тракта, недалеко от деревни Дударева, в лесу рядом с Войновкой. В лесах на Велижанском, Ялуторовском, Червишевском трактах в и районе деревни Боровлянка (Голышмановский район) грибов еще нет.
Также не начался в Тюменской области и сезон сбора земляники — ягоды только цветут. Хотя годом ранее первые ягоды тюменцы начал собирать в десятых числах июня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году было зарегистрировано несколько случаев отравления грибами. Летальных исходов зарегистрировано не было. Причиной отравлений стало употребление в пищу несъедобных грибов, а также нарушение технологии приготовления блюд из грибов.