В лесах под Тюменью появились первые подосиновики. Куда ехать собирать?

Пока же тюменцы собирают единичные экземпляры в районе Московского тракта, недалеко от деревни Дударева, в лесу рядом с Войновкой. В лесах на Велижанском, Ялуторовском, Червишевском трактах в и районе деревни Боровлянка (Голышмановский район) грибов еще нет.