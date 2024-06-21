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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В лесах Тюменской области появились первые обабки

В лесах под Тюменью появились первые подосиновики. Куда ехать собирать?

21 июня 2024, 04:47
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В лесах Тюменской области появились первые обабки

Теплая и дождливая погода, установившаяся на этой неделе в Тюменской области, сделала свое дело — в лесах региона появились первые подосиновики и подберезовиков.

Пока их не очень много, но опытные грибники отмечают, что через пять дней можно смело отправляться в лес. Погодные условия на данный момент идеальны для роста грибов.

«Дожди грибные, через пять дней можно в лес», — уверены любители тихой охоты.
Урожай из леса в районе ВойновкиУрожай из леса в районе Войновки
Урожай из леса в районе Войновки
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Пока же тюменцы собирают единичные экземпляры в районе Московского тракта, недалеко от деревни Дударева, в лесу рядом с Войновкой. В лесах на Велижанском, Ялуторовском, Червишевском трактах в и районе деревни Боровлянка (Голышмановский район) грибов еще нет.

Такие красавцы растут в лесу на Московском трактеТакие красавцы растут в лесу на Московском тракте
Такие красавцы растут в лесу на Московском тракте
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Также не начался в Тюменской области и сезон сбора земляники — ягоды только цветут. Хотя годом ранее первые ягоды тюменцы начал собирать в десятых числах июня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году было зарегистрировано несколько случаев отравления грибами. Летальных исходов зарегистрировано не было. Причиной отравлений стало употребление в пищу несъедобных грибов, а также нарушение технологии приготовления блюд из грибов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы
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