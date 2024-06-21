Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Не секрет, что в местные клубы и бары многие мужчины приходят, чтобы познакомиться с прекрасными дамами. Навыки обольщения обычно у тюменцев хромают, а потому приходится сглаживать углы коктейлями. Часто пикаперы берут себе коктейль помягче, а даме покрепче. Но тюменские девушки не так слабы и глупы, как кажется.
«Практика показывает, что почти всегда девушки понимают, зачем и почему им покупают коктейли. Умные у нас девчонки. К тому же некоторые втихую сливают коктейль или отдают другим, если понимают, что он слишком крепкий», — объясняет бармен.
Так и поступила одна прекрасная особа, которую пытался «склеить» мужчина средних лет. Пока он пил свои легкие коктейли, она свои, что были «покрепче» сливала в цветок и между делом просила у мужчины дорогое шампанское, которое ей было уже по вкусу. И пока мужчина ждал, пока его новая знакомая расслабится, он уже и сам был расслаблен донельзя.
«Девушка веселая, пританцовывает и чувствует себя прекрасно. А он все — поплыл. Оперся на стойку, глаза в кучу, а дама над ним еще и хихикает с подружками. Но из этой истории никто не вышел победителем. Все коктейли, выпитые мужчиной чуть позже вышли обратно — прямо на платье девушки. Ой, как она визжала! А какой стоял запах…», — вспоминает Калугин.
Этот мужчина был постоянников бара, где работал Кирилл, однако после этого инцидента, он больше туда не приходил.
В некоторых странах бармены могут забрать ключи от автомобиля у водителя, который выпил, чтобы обезопасить его и других участников дорожного движения. Но у нас подобное запрещено, а потому выпивших людей приходится долго отговаривать от поездок на машине.
«Часто группу людей везет в заведение водитель, который сначала пить отказывается. Но потом планы меняются. Многие, конечно, просто оставляют машину на парковке и едут потом домой на такси, что правильно. Но есть ребята, серьезно настроенные сесть за руль. Это история связана именно с таким человеком», — говорит бармен.
Один очень солидно одетый молодой человек, который выглядел весьма обеспеченным, решился выпить с друзьями, хотя приехал в бар на машине. Компания хорошо проводила время практически до утра, а потому состояние водителя было соответствующим.
Однако он все же начал искать ключи от своего «мерседеса» в кармане и говорить, что ему срочно куда-то надо. Слова товарищей не могли его остановить, а потому к делу подключился бармен и администратор.
«С пьяными вести переговоры сможет не каждый. Нужно долго этому учиться. Но мы упорно и мягко объясняли ему, что ехать сейчас за рулем — идея плохая. Мы ему внушили, что за углом стоят сотрудники ГИБДД, которые ловят таких, как он, а потому уехать никуда не получится», — рассказывает Калугин.
Когда мужчина все же пошел куда-то пешком, все выдохнули. Но не тут-то было. Через пару минут стоявшие на улице самоназванные члены комиссии по защите от пьяной езды увидели, как этот мужчина летит на электросамокате. Однако далеко он не уехал — навык маневрирования подвел и элегантный тюменец в пиджаке влетел в столб, звон которого раздался по всей улице.
«Благо сам мужик особо не пострадал, пара ссадин и шишка на голове. Друзья этого неутомимого гонщика потом всей группой усаживали его в такси и отправляли домой спать», — вспоминает бармен.
Случаются в барах и конфликты. Часто их участниками становятся мужчины, которым понравилась одна девушка. Но не всегда исход такого конфликта предсказуем.
«Одной ночью паренек уж очень старательно „клеил“ девчонку. И она вполне отвечала ему взаимностью, они танцевали, обнимались и все такое. Но тут вдруг приехал ее парень, который был шокирован увиденным. По традиции начался разговор в стиле „пойдем — выйдем““, — рассказывает Калугин.
Мужчины вышли на улицу и начали вести агрессивную беседу, которая обычно приводит к драке. Но на стадии попыток толкнуть друг друга, ребята заметили, что дама, за которую они борются, садится в машину и с каким-то третьим мужчиной уезжает в неизвестном направлении, выкрикивая своему парню оскорбления и сообщая, что они расстаются.
Не выдержав такого давления, парень пустил слезу. Его соперник тут же стал его поддерживать и успокаивать. Выяснилось, что уже бывший парень уехавшей дамы, планировал сделать ей предложение после трех лет отношений, он признался, что безумно любил ее. Соперничавшие еще пару минут назад мужчины тут же устроили душевную беседу и вернулись в бар, где просидели до утра.
Во всех барах и клубах Тюмени официально запрещено вдвоем заходить в кабинку туалета. Но порою за всеми уследить не получается. Так познакомившиеся час назад молодые и горячие тюменцы все же смогли уединиться в уборной. Вполне очевидно, что там произошло, но длилось это, по воспоминания бармена минут 10.
«Такое иногда происходит. Это одноразовые связи, мы такое не одобряем, да и вообще „фу“. По традиции, эта парочка уехала домой вместе. Но! Через полгода я вижу, как наш бар отмечает в соцсетях та самая девочка и пишет „спасибо за любовь и семью“. К подписи сопровождалась фотография с кольцом на пальце и тем самым парнем», — умиляясь вспоминает бармен.
Так классическая «грязная» клубная история закончилась чем-то чистым и светлым. Кирилл Калугин говорит, что парочка уже три года в счастливом браке и скоро у них появится ребенок.
«Надеюсь, что они его дома сделали, а не в клубе», — шутит Кирилл.
Почему-то многие тюменки считают, что хот бы раз в жизни они должны станцевать на барной стойке. Особенно на то вдохновляет всем известная песня «Царица».
«Но барная стойка — моя территория. В большинстве баров запрещено на нее вставать. Но дамы как-то умудряются подловить момент», — объясняет бармен.
И вот в разгар той самой песни, одна немолодая дама начинает карабкаться на стойку, чтобы показать всем, «кто тут царица». Думаете она упала? Ох, нет.
«Я оборачиваюсь и вижу, как на барную стоуку что-то стекает. И прямо из этой женщины. Да, пьяные люди не всегда могут контролировать мочеиспускание. Яя был в полном ауте. Такого у меня еще не было. Благо в заведении это все мало, кто заметил. Но убирать все пришлось кому — конечно мне», — с ужасом вспоминает бармен.
После вызова охраны «царицу» спустили со стойки и отправили домой. Больше ее в заведении ни разу не видели. Но оно и к лучшему.