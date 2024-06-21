Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане

Так и поступила одна прекрасная особа, которую пытался «склеить» мужчина средних лет. Пока он пил свои легкие коктейли, она свои, что были «покрепче» сливала в цветок и между делом просила у мужчины дорогое шампанское, которое ей было уже по вкусу. И пока мужчина ждал, пока его новая знакомая расслабится, он уже и сам был расслаблен донельзя.