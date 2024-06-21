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Мотоциклисты стали гибнуть на дорогах Тюменской области в три раза чаще

Мотоциклисты стали гибнуть на дорогах Тюменской области в три раза чаще

21 июня 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
С начала года в регионе произошло 84 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибли 9 человек.
Сюжет
ДТП

В Тюменской области за год количество смертельных аварий с участием мотоциклистов выросло в три раза. Для сравнения, за 2023 год в ДТП погибли три мотоциклиста, а с начала 2024 года — девять.

«С начала года произошло 84 ДТП с участием мотоциклистов. 91 житель региона был ранен. в 2023 году — 104 человека», — сообщили в ГИБДД Тюменской области.
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Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на подростков на мотоциклах. Они устраивают уличные гонки по ночам.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Погибшие#Аварии#Мотоциклы#Статистика
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