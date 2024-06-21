Мотоциклисты стали гибнуть на дорогах Тюменской области в три раза чаще

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Тюменской области за год количество смертельных аварий с участием мотоциклистов выросло в три раза. Для сравнения, за 2023 год в ДТП погибли три мотоциклиста, а с начала 2024 года — девять.
«С начала года произошло 84 ДТП с участием мотоциклистов. 91 житель региона был ранен. в 2023 году — 104 человека», — сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на подростков на мотоциклах. Они устраивают уличные гонки по ночам.