Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Сыну тюменки Екатерины В. 15 лет и последний год отношения матери и ребенка строятся на скандалах. Подросток подсел на онлайн-казино и ставки, а на запреты Екатерины реагирует агрессией.
«Это какой-то кошмар. Я у него в прошлом году на компьютере нашла сайт с казино, потом увидела, что в телефоне он ставки делает. Все деньги, которые я ему даю спускал на это, а потом начал из сумки воровать, то по 500 рублей, то по 1000. Я пробовала спокойно говорить, пробовала кричать и угрожать, но все без толку. Мне страшно за сына, он забросил учебу и спорт», — говорит Екатерина.
Она говорит о том, что ее сын спустил за год, как минимум, 50 тысяч рублей на ставках и казино. Причем женщина узнала, что многие одноклассники и друзья ее сына занимаются тем же самым.
«У них чат есть, где они хвастаются, кто сколько „поднял“. Там сразу видно, что это зависимость, они играют в эти „слоты“ каждый день. Я говорила сыну, что он болен, но в ответ только крики и психи», — делится раздосадованная мать.
Женщина уже задумывалась о направлении подростка в реабилитационный центр. Однако описание программ лечения ее пугают, к тому же она опасается, что с ее ребенком там будут плохо обращаться. К примеру в одной из клиник игроманов лечат гипнозом.
«Гипноз. Данная терапия подразделяется на классический сеанс гипноза, на якорный метод, программу Довженко, нейролингвистическое программирование или Эриксоновский гипноз. Основная задача данных программ — блокировать тягу к игорному времяпрепровождению на уровне подсознания», — указано на сайте одной из реабилитационных клиник.
Описанные методы женщине кажутся жесткими, она опасается, что ее сыну могут навредить, также она боится того, что ребенка будут «пичкать» медикаментами».
Отметим, что с начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 87,8 тыс. сайтов и интернет-страниц, содержащих противоправный контент по тематике азартных игр. Лудоманов в стране становится все больше и среди них множество несовершеннолетних. Откуда у детей тяга к азартным играм?
Деятельность казино запрещена на территории РФ, закон распространяется и на онлайн платформы. Однако подавляющее большинство населения сталкивалось с рекламой азартных игр в сети, достаточно одного клика и пользователь попадает в виртуальное пространство с автоматами и рулетками. К сожалению, как говорит IT-специалист Даниил Нечаев, заблокировать все ресурсы практически невозможно.
«Технологии шифрования позволяют скрыть адрес организатора существенно затрудняют возможность блокировки. К тому же подобные сервисы часто используют „зеркала“, то есть копии сайта на другом домене, что также препятствует блокировке. По сути та же схема, что и с наркошопами», — объяснил специалист.
Однако реклама на сайтах далеко не всегда является эффективной, а потому, по мнению психолога Ирины Ефимовой, истинная причина интереса подростков к азартным играм кроется в открытой пропаганде.
«Если зайти на стриминговые сервисы, то можно увидеть, что люди с тысячами зрителей в прямом эфире крутят рулетки и делают ставки, а потом радуются череде побед. Это очевидно купленная реклама, но ее транслируют лидеры мнений, которые для подростков являются авторитетом», — говорит специалист.
В пример психолог приводит известного треш-стримера «Меллстроя» и артиста Егора Крида, которые на своих трансляциях рекламировали сайты онлайн-казино и «дарили» зрителям бесплатные «спины», что и является якорем, привязывающим пользователя к азартной игре.
«Подростка обмануть проще, чем взрослого, особенно, если это делает авторитетный для него человек, а это уже совсем не мама и папа. Детям показывают, что можно в игровой форме получить „бесплатные деньги“, они верят и идут в эти казино. А чувство азарта — это очень легкий адреналин и эндорфин. Эти ощущения и становятся основной развивающейся зависимости», — объяснила Ефимова.
Психолог объяснила, что «игроки» в большинстве случаев не осознают своей зависимости. К тому же и сами сайты работают так, чтобы удерживать клиентов, периодически позволяя им выиграть, ведь позже они потратят троекратную сумму на то, чтобы ощутить вкус победы снова.
Причем борьба со стримерами и блогерами которые транслируют казино ведется в переменным успехом. Платформы вводят запреты на рекламу казино, однако тут же появляются другие площадки, где подобное разрешено. К тому же наказание для тех, кто рекламирует запрещенные сайты, предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, тогда как контракты на рекламу казино стоят миллионы.
Психиатр-нарколог Полина Сотникова говорит о том, что лудоманию нельзя недооценивать. Не стоит уповать на то, что ставки и слоты — это временное увлечение. Уровень зависимости от азартных игр врач считает сопоставимым наркозависимости.
«Лечение лудомании — очень непростое и нельзя сказать, что врач может 100% помочь каждому. Первый шаг в лечении — осознание пациентом наличия зависимости. И даже этого не всегда удается добиться», — говорит специалист.
При том она советует не бояться методов, используемых в реабилитационных центрах. Ведь на деле «гипноз», это совсем не то, что многие себе представляют.
«Люди думают, что врач достанет часы и будет „перепрограмировать“ человека. Но это работает не так. Врачу необходимо перестроить ценностные ориентиры пациента, нужно работать с причиной возникновения тяги к играм. Это достаточно индивидуальный вопрос», — объясняет психиатр.
Вместе с тем она отмечает, что зависимость от казино и ставок требует лечения, так как ситуация может начать усугубляться, после чего потребуется более серьезная терапия. Сотникова также говорит, что даже прошедшим терапию на протяжении всей жизни придется бороться с соблазном вернуться к азартным играм. Но чем раньше начнется лечение тем проще будет вытащить человека из «игорной ямы».