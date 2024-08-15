Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров

Вместе с тем она отмечает, что зависимость от казино и ставок требует лечения, так как ситуация может начать усугубляться, после чего потребуется более серьезная терапия. Сотникова также говорит, что даже прошедшим терапию на протяжении всей жизни придется бороться с соблазном вернуться к азартным играм. Но чем раньше начнется лечение тем проще будет вытащить человека из «игорной ямы».