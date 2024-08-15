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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Тюменской области подростки страдают лудоманией.

Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров

15 августа 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Тюменской области подростки страдают лудоманией.

В Тюменской области подростки страдают лудоманией

Тюменские родители бьют тревогу — их дети спускают все деньги на ставки и онлайн-казино. Наказания и разговоры по душам не помогают избавить подростков от лудомании. Как несовершеннолетних заманивает незаконный бизнес и можно ли вылечить ребенка от зависимости?
Сюжет
Дети

Крик души мамы лудомана

Сыну тюменки Екатерины В. 15 лет и последний год отношения матери и ребенка строятся на скандалах. Подросток подсел на онлайн-казино и ставки, а на запреты Екатерины реагирует агрессией.

«Это какой-то кошмар. Я у него в прошлом году на компьютере нашла сайт с казино, потом увидела, что в телефоне он ставки делает. Все деньги, которые я ему даю спускал на это, а потом начал из сумки воровать, то по 500 рублей, то по 1000. Я пробовала спокойно говорить, пробовала кричать и угрожать, но все без толку. Мне страшно за сына, он забросил учебу и спорт», — говорит Екатерина.

Она говорит о том, что ее сын спустил за год, как минимум, 50 тысяч рублей на ставках и казино. Причем женщина узнала, что многие одноклассники и друзья ее сына занимаются тем же самым.

«У них чат есть, где они хвастаются, кто сколько „поднял“. Там сразу видно, что это зависимость, они играют в эти „слоты“ каждый день. Я говорила сыну, что он болен, но в ответ только крики и психи», — делится раздосадованная мать.

Женщина уже задумывалась о направлении подростка в реабилитационный центр. Однако описание программ лечения ее пугают, к тому же она опасается, что с ее ребенком там будут плохо обращаться. К примеру в одной из клиник игроманов лечат гипнозом.

«Гипноз. Данная терапия подразделяется на классический сеанс гипноза, на якорный метод, программу Довженко, нейролингвистическое программирование или Эриксоновский гипноз. Основная задача данных программ — блокировать тягу к игорному времяпрепровождению на уровне подсознания», — указано на сайте одной из реабилитационных клиник.

Описанные методы женщине кажутся жесткими, она опасается, что ее сыну могут навредить, также она боится того, что ребенка будут «пичкать» медикаментами».

Отметим, что с начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 87,8 тыс. сайтов и интернет-страниц, содержащих противоправный контент по тематике азартных игр. Лудоманов в стране становится все больше и среди них множество несовершеннолетних. Откуда у детей тяга к азартным играм?

Тюменские подростки страдают зависимостью от азартных игр.Тюменские подростки страдают зависимостью от азартных игр.
Тюменские подростки страдают зависимостью от азартных игр.
Фото: 1MI
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Истоки современной лудомании

Деятельность казино запрещена на территории РФ, закон распространяется и на онлайн платформы. Однако подавляющее большинство населения сталкивалось с рекламой азартных игр в сети, достаточно одного клика и пользователь попадает в виртуальное пространство с автоматами и рулетками. К сожалению, как говорит IT-специалист Даниил Нечаев, заблокировать все ресурсы практически невозможно.

«Технологии шифрования позволяют скрыть адрес организатора существенно затрудняют возможность блокировки. К тому же подобные сервисы часто используют „зеркала“, то есть копии сайта на другом домене, что также препятствует блокировке. По сути та же схема, что и с наркошопами», — объяснил специалист.

Однако реклама на сайтах далеко не всегда является эффективной, а потому, по мнению психолога Ирины Ефимовой, истинная причина интереса подростков к азартным играм кроется в открытой пропаганде.

«Если зайти на стриминговые сервисы, то можно увидеть, что люди с тысячами зрителей в прямом эфире крутят рулетки и делают ставки, а потом радуются череде побед. Это очевидно купленная реклама, но ее транслируют лидеры мнений, которые для подростков являются авторитетом», — говорит специалист.

В пример психолог приводит известного треш-стримера «Меллстроя» и артиста Егора Крида, которые на своих трансляциях рекламировали сайты онлайн-казино и «дарили» зрителям бесплатные «спины», что и является якорем, привязывающим пользователя к азартной игре.

«Подростка обмануть проще, чем взрослого, особенно, если это делает авторитетный для него человек, а это уже совсем не мама и папа. Детям показывают, что можно в игровой форме получить „бесплатные деньги“, они верят и идут в эти казино. А чувство азарта — это очень легкий адреналин и эндорфин. Эти ощущения и становятся основной развивающейся зависимости», — объяснила Ефимова.

Психолог объяснила, что «игроки» в большинстве случаев не осознают своей зависимости. К тому же и сами сайты работают так, чтобы удерживать клиентов, периодически позволяя им выиграть, ведь позже они потратят троекратную сумму на то, чтобы ощутить вкус победы снова.

Причем борьба со стримерами и блогерами которые транслируют казино ведется в переменным успехом. Платформы вводят запреты на рекламу казино, однако тут же появляются другие площадки, где подобное разрешено. К тому же наказание для тех, кто рекламирует запрещенные сайты, предусматривает штраф до 20 тысяч рублей, тогда как контракты на рекламу казино стоят миллионы.

На казино многих подростков подсаживают известные блоггеры.На казино многих подростков подсаживают известные блоггеры.
На казино многих подростков подсаживают известные блоггеры.
Фото: 1MI
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Лечить нельзя смириться

Психиатр-нарколог Полина Сотникова говорит о том, что лудоманию нельзя недооценивать. Не стоит уповать на то, что ставки и слоты — это временное увлечение. Уровень зависимости от азартных игр врач считает сопоставимым наркозависимости.

«Лечение лудомании — очень непростое и нельзя сказать, что врач может 100% помочь каждому. Первый шаг в лечении — осознание пациентом наличия зависимости. И даже этого не всегда удается добиться», — говорит специалист.

При том она советует не бояться методов, используемых в реабилитационных центрах. Ведь на деле «гипноз», это совсем не то, что многие себе представляют.

«Люди думают, что врач достанет часы и будет „перепрограмировать“ человека. Но это работает не так. Врачу необходимо перестроить ценностные ориентиры пациента, нужно работать с причиной возникновения тяги к играм. Это достаточно индивидуальный вопрос», — объясняет психиатр.

Вместе с тем она отмечает, что зависимость от казино и ставок требует лечения, так как ситуация может начать усугубляться, после чего потребуется более серьезная терапия. Сотникова также говорит, что даже прошедшим терапию на протяжении всей жизни придется бороться с соблазном вернуться к азартным играм. Но чем раньше начнется лечение тем проще будет вытащить человека из «игорной ямы».

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Подростки#Онлайн-казино#Зависимость#Ставки
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