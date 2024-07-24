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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Тюменский пенсионер-коммунист оспаривает приговор за избиение полицейского.

Тюменский пенсионер-коммунист оспаривает приговор за избиение полицейского

24 июля 2024, 07:12
Фото: nashgorod.ru
Тюменский пенсионер-коммунист оспаривает приговор за избиение полицейского.
Главу тюменского РКПР Александра Черепанова признали виновным в избиении подполковника полиции, однако с приговором политик не согласен. Завтра он будет оспаривать решение суда. Ранее ему уже отменяли приговор по указанному обвинению.
Сюжет
Суд

Дело Александра Черепанова тянется с 2020-го года. Тогда городские власти запретили коммунистам проводить шествие в честь дня Великой Октябрьской революции. Однако оно все же состоялось, но главу тюменского РКПР задержали, после чего ему выдвинули обвинение за нанесение удара полицейскому во время задержания.

После первого рассмотрения дела, Черепанова признали виновным, однако позже адвокат коммуниста Павел Руснаков смог оспорить это решение. Новое рассмотрение дела, завершившееся в октябре прошлого года вновь закончилось обвинительным приговором, осужденному назначили штраф в 5 тысяч рублей. Черепанов убежден в своей невиновности и считает, что уголовную статью ему вменили якобы для препятствия в осуществлении политической деятельности. Он также указывает, что мог случайно задеть полицейского, ибо после того, как политика скрутили, ему стало плохо.

«Меня повалили на спину в машине, я пытался встать. Да, я мог случайно его задеть. Но мне в тот момент стало плохо, меня скрутили и посадили в машину. Мне держали руки и ноги, я кричал жене, что мне нужна медицинская помощь. Понимаете ситуацию? Я не бил его!», — заявляет Черепанов.

А потому и после второго приговора Александр Черепанов и его адвокат подали апелляцию на решение суда, чтобы вновь попытаться доказать невиновность пенсионера. На этот раз суд дольше ознакамливался с материалами дела, а потому заседание по вопросу оспаривания приговора назначили лишь через полгода.

«В прошлый раз намного быстрее все прошло. В этот раз мы ждали полгода. Но я уверен, что шансы на положительный исход есть. Но даже, если в этот раз нам откажут, то мы готовы дойти до комитета по правам человека при ООН», — рассказал «Нашему городу» адвокат коммуниста Павел Руснаков.

Заседание пройдет завтра в Ленинском районном суде. Если приговор будет отменен, то рассматривать дело Черепанова с нуля будут уже в третий раз.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном административном округе Тюмени Александр Бакшаев жестоко избил собаку в подъезде.

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