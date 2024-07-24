Тюменский пенсионер-коммунист оспаривает приговор за избиение полицейского.

После первого рассмотрения дела, Черепанова признали виновным, однако позже адвокат коммуниста Павел Руснаков смог оспорить это решение. Новое рассмотрение дела, завершившееся в октябре прошлого года вновь закончилось обвинительным приговором, осужденному назначили штраф в 5 тысяч рублей. Черепанов убежден в своей невиновности и считает, что уголовную статью ему вменили якобы для препятствия в осуществлении политической деятельности. Он также указывает, что мог случайно задеть полицейского, ибо после того, как политика скрутили, ему стало плохо.