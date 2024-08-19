Пьяная тюменка напала на полицейского, чтобы защитить любимого

Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, в котором находились женщина и ее спутник. В ходе проверки было выявлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим инспектор попросил пассажиров покинуть автомобиль, чтобы эвакуировать его на штрафстоянку.