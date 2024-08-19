Пьяная тюменка напала на полицейского, чтобы защитить любимого

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, в котором находились женщина и ее спутник. В ходе проверки было выявлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим инспектор попросил пассажиров покинуть автомобиль, чтобы эвакуировать его на штрафстоянку.
«Заступаясь за своего возлюбленного, нетрезвая женщина начала возмущаться, а после ударила сотрудника ГИБДД рукой по голове», — рассказали в пресс-службе.
За то, что женщина применила насилие к представителю власти, ее привлекли к ответственности. В суде она признала свою вину и была оштрафована на 9 тысяч рублей, сообщает информационное агентство URA.RU.
Ранее «Наш город» писал, что пьяный тюменец до смерти забил свою супругу. Между супругами произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый стал наносить женщине удары по голове и телу. Сейчас подозреваемый задержан.