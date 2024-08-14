Сварили — пахнет бензином! Тюменские рыбаки пожаловались на улов из Туры

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Уже более 20 лет мужчина регулярно рыбачит на Туре, ранее улов всегда съедался, но щука, выловленная в Туре, неподалеку от села Созоново, была отправлена в помойку.
«Я так обрадовался — щуку вытянул! Да еще и большую такую. Был запах, но я подумал, что варка все исправит. Два часа щука в кастрюле кипела, достаю — вонять бензином на весь дом. Пришлось выбросить. Это что с водой вообще происходит?», — задается вопросом тюменский рыбак Николай Паклин.
С произошедшим может быть связано розлив нефтепродуктов, который обнаружили недавно. Его площадь составила 242 квадратных метра.
Вместе с тем, по данным департамента недропользования и экологии, в Туре в первом полугодии 2024 года фиксировались случаи загрязнения рек нитритным азотом, марганцем. Также ни раз отмечалось, что в пробах воды в Туре обнаруживались паразиты.
А потому специалисты Роспотребнадзора говорят о том, что самовлюблённая речная рыба может быть опасна. О том же говорит и гастроэнтеролог Дарья Гарина.
«Однако нельзя без проведения экспертизы сказать опасна эта рыба или нет. Но определенно стоит отказаться от ее употребления. Термообработка не дает 100% гарантии безопасности продукта», — указала врач.
А доктор биологических наук Валентина Тузова отметила, что молодые щуки часто поднимаются в поверхности реки, чтобы наполнить плавательный пузырь. В процессе они могут попасть в бензиновую пленку, вызванную розливом нефтепродуктов, что и придает рыбе специфический запах. Вместе с тем подобное может и уничтожить целый выводок щук.