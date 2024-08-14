Сварили — пахнет бензином! Тюменские рыбаки пожаловались на улов из Туры

А доктор биологических наук Валентина Тузова отметила, что молодые щуки часто поднимаются в поверхности реки, чтобы наполнить плавательный пузырь. В процессе они могут попасть в бензиновую пленку, вызванную розливом нефтепродуктов, что и придает рыбе специфический запах. Вместе с тем подобное может и уничтожить целый выводок щук.