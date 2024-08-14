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Тюменские рыбаки пожаловались на улов из Туры.

Сварили — пахнет бензином! Тюменские рыбаки пожаловались на улов из Туры

14 августа 2024, 10:41
Фото: 1MI
Тюменские рыбаки пожаловались на улов из Туры.

Тюменские рыбаки пожаловались на опасный улов из Туры

Тюменец Николай Паклин рассказал «Нашему городу», что с последней рыбалки он вернулся с крупной щукой, пойманной в Туре. Однако полакомиться уловом ему не удалось — даже после двухчасовой варки рыба пахла бензином.
Сюжет
Тура

Уже более 20 лет мужчина регулярно рыбачит на Туре, ранее улов всегда съедался, но щука, выловленная в Туре, неподалеку от села Созоново, была отправлена в помойку.

«Я так обрадовался — щуку вытянул! Да еще и большую такую. Был запах, но я подумал, что варка все исправит. Два часа щука в кастрюле кипела, достаю — вонять бензином на весь дом. Пришлось выбросить. Это что с водой вообще происходит?», — задается вопросом тюменский рыбак Николай Паклин.

С произошедшим может быть связано розлив нефтепродуктов, который обнаружили недавно. Его площадь составила 242 квадратных метра.

Вместе с тем, по данным департамента недропользования и экологии, в Туре в первом полугодии 2024 года фиксировались случаи загрязнения рек нитритным азотом, марганцем. Также ни раз отмечалось, что в пробах воды в Туре обнаруживались паразиты.

А потому специалисты Роспотребнадзора говорят о том, что самовлюблённая речная рыба может быть опасна. О том же говорит и гастроэнтеролог Дарья Гарина.

«Однако нельзя без проведения экспертизы сказать опасна эта рыба или нет. Но определенно стоит отказаться от ее употребления. Термообработка не дает 100% гарантии безопасности продукта», — указала врач.

А доктор биологических наук Валентина Тузова отметила, что молодые щуки часто поднимаются в поверхности реки, чтобы наполнить плавательный пузырь. В процессе они могут попасть в бензиновую пленку, вызванную розливом нефтепродуктов, что и придает рыбе специфический запах. Вместе с тем подобное может и уничтожить целый выводок щук.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, куда в Тюмени нужно ехать за крупным уловом.

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