Клёв — будь здоров! Лучшие места для летней рыбалки в Тюмени

Это достаточно популярное место и зачастую рыбаков там много в любой день недели, так как это место находится максимально близко к городу. Любопытно, что одни оттуда уходят с рыбками размером с ладошку, а другие тянут огромных карасей, чебаков и окуней. Но одно говорят точно — рыба тут есть!