Клёв — будь здоров! Лучшие места для летней рыбалки в Тюмени

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Об этом месте тюменские рыбаки слагают легенды. Многие рассказывают, что там чуть ли не за полчаса можно наловить ведро карасей. Причем на удочку и червя, без использования особых снастей.
«Я пришла туда к 16:00, в 18:30 ушла с тремя килограммами карасей», — рассказывает любительница рыбалки Галина Тихоненко.
Особенно рыбное место располагается между поселками Боровое и Винзили, доехать туда можно по Ялуторовскому тракту. Подъезжать к месту советуют со стороны соседнего Озера Буторлыги.
«Карась реагирует только на червя, желательно, чтобы насадка немного плавала. Надо с собой брать пуфики плавающие или пенопласт. Если ловим на удочку, то делаем полудонку. С собой брал добавкой тесто, но клевал только на червя», — рассказал рыбак Олег Александров.
Большинство здесь рыбачат с берега, мало кто берет с собой лодку. Также специалисты советуют приезжать на место с утра, когда клев особенно хорош.
Это еще одно место, которое вызывает у рыбаков бурные споры, особенно, когда кто-то хвастается несколькими ведрами улова. Говорят, что рано утром здесь карась клюет так, что едва успеваешь удочку дергать.
Располагается место в Нижнетавдинском районе, заезжать советуют со стороны поселка Ключи. На пути можно встретить табличку, сообщающую о том, что рыбалка запрещена. Однако арендатор обычно не против рыбаков и многие тюменцы свободно туда въезжают.
«Карасик все лето клюет, выходить лучше на лодке, но смотрите на уровень воды», — советует рыбак Олег Александров.
Брать с собой советуют поплавок, а не фидер. Местные карачи предпочитают червя и особо не реагируют на прикормку из теста. Также можно попытать удачу с опарышами, но не все рыбаки однозначно говорят об их эффективности для обитателей этого озера.
Это достаточно популярное место и зачастую рыбаков там много в любой день недели, так как это место находится максимально близко к городу. Любопытно, что одни оттуда уходят с рыбками размером с ладошку, а другие тянут огромных карасей, чебаков и окуней. Но одно говорят точно — рыба тут есть!
Рыбачить можно, как с берега, так и на лодке. Говорят, что хороший клев отмечается на уровне 3-5 метров. Места советуют выбирать богатые на растительность, таких много за одноименным поселком.
«Отменные караси на Андреевском. Но тут уметь надо. Рыбаков много, а потому чуть умнее надо быть и подготовленные», — советует рыбак Петр Гиреев.
Здесь эффективных вариаций для рыбалки много, говорят, что клюет карась, как на червя, так и на тесто, а потому вооружиться стоит обилием наживок и приманок. Главное приезжать к месту рано утром, в районе 3-4 часов, пока к озеру не стянулись местные дачники, чтобы искупаться.
Каким бы не было состояние тюменской Туры, рыбаки регулярно рассказывают о том, что уходят оттуда с хорошим и разнообразным уловом. В реке водятся чебак, елец, лещ, судак, окунь, налим, карась. Но река длинная и отменно ключет не везде. Тут места знать надо.
Хвалят рыбаки точки в районе поселка Борки, села Созоново и места неподалеку от деревни Ембаево. Тут уж, кто на что горазд. Если у вас есть лодка, то стоит ею воспользоваться, однако и с берега рыбакам удается поймать крупную добычу.
«С эхолотом хорошо по Туре ходить. Местами рыбы нет вообще, а проплывешь чуть дальше и тягай себе сколько влезет», — рассказывает рыбак Дмитрий Ясин.
Некоторые говорят о том, что рыбачить можно чуть ли не с левого берега набережной и даже там улов будет отменным. А ловить лещей советуют под Чикчей, на песчаном пляже.
Чтобы попытать удачу здесь, придется уехать чуть дальше, однако рыбаки обещают, что поездка точно обернется шикарным уловом. Но для этого нужно найти места с перекатами, они располагаются на территориях за поселком Винзили.
«Ловить можно с берега на закидушки, достать можно леща, чебака и ерша. На лодке можно спиннинг взять и с щукой попытать удачу, но тут много от сезона и места зависит», — говорит рыбак Петр Гиреев.
Сюда рыбаки советуют брать весь имеющийся арсенал и экспериментировать, так как рыба часто ведет себя непредсказуемо. Ориентироваться советуют на рыбацкий календарь и особенности местности.