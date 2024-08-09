Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Последние официально опубликованные данные, датированные 27 июня. Но уже тогда уровень воды в Туре составлял лишь 83 сантиметра над уровнем гидропоста. К 30 июля в уровень Туры упал до 4 сантиметров, а к началу августа вовсе ушел в минус.
Обеспокоенные состоянием реки тюменцы уже создали петицию и требуют выделить средства на улучшение благосостояния реки. Горожане также требуют отменить строительство межвузовского кампуса, которое может сказаться на состоянии Туры. Также люди требуют привлечения к проблеме специалистов, которые оценят влияние застройки на Туру.
Однако на деле проблема решается не так просто и имеет множество подводных камней. К тому же, как отмечают специалисты расчистка реки на территории только Тюменской области не даст желаемого эффекта.
Ранее в правительстве Тюменской области сообщали о том, что главной причиной обмеления реки стала засуха. А на такой случай нет утвержденного регламента действий.
«Обмеление Туры связанно с климатическими факторами (периодом маловодных лет) в данных условиях не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды», — говорили в областном департаменте недропользования и экологии.
Однако тюменцы видят в обмелении и и ные причины. Так Сергей Дрожжин говорит о том, что тенденция к уменьшению водности рек уже давно заметна и основная причина этого явления — хозяйственная деятельность.
«Водосбор распахивают, испарение увеличивается, соответственно поверхностный сток уменьшается», — сообщает горожанин.
Того же мнения придерживается эколог Светлана Степина, она отмечает, что притоки Туры в последние годы перекрывались в процессе застройки, а потому необходимо проведение работ по очистке русла реки и возвращение к жизни родников, которые ранее питали реку.
«У нас также постепенно перекрывалось питание Тюмени. Сейчас мы перекрываем источники Туры. Действительно вопрос строительства кампуса, который расположится в непосредственной близости к Туре, требует оценки экспертной коллегии. Ситуацию уже можно назвать критической», — считает специалист.
Также Степина говорит о том, что необходимо провести контрольные мероприятия и на других строительных объектах, расположенных близко к реке. А гидролог Андрей Расаев отмечает, что освоение площадей под строительство, включая уничтожение растительного и почвенного покровов, влечет за собой разрушительные изменения в сложившихся экосистемах, одной из которых является Тура.
Стоит отметить, что в прошлом году, когда уровень воды в Туре был еще ниже, губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о введении режима повышенной готовности. Однако эта мера предполагала мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой.
Однако на уровне региона введение мер по улучшению состояния Туры проблематично, так как река считается федеральным объектом, к тому же она протекает также и на территории Свердловской области. «Нашему городу» тюменский политолог Александр Безделов пояснил, что два региона могут совместно заняться вопросом спасения Туры, но и для этого потребуется получение разрешения от федеральных властей.
«В вопросе Туры могут быть приняты какие-то решения только в сотрудничестве с федеральными властями. Не может регион предпринимать действий без согласия Москвы. А процесс согласования этих мер может занять длительное время», — говорит политолог.
Более того, Безделов отмечает, что в Тюменской области надеются на то, что проблема обмеления Туры решится ее естественным циклом и вскоре вновь наступят периоды сильных половодий.
Стоит отметить, что власти Тюменской области уже обращались к федералам, чтобы получить бюджетирование на расчистку Туры, однако региону не удалось попасть в соответствующую программу. В то же время опыт соседних регионов показывает, что средства на работу с объектами федеральной собственности могут выделяться и из регионального бюджета.