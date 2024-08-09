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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев.

Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев

9 августа 2024, 07:52
Фото: cam72.su
Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев.

Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев

Еще на прошлой неделе уровень воды в Туре опустился ниже нулевой отметки уровня гидропоста. При том до сих пор в городе и регионе не принималось решение о выделении средств на спасение реки. Тюменцы решились начать свою борьбу за сохранение водной артерии.
Сюжет
Тура

Усугубление состояния Туры

Последние официально опубликованные данные, датированные 27 июня. Но уже тогда уровень воды в Туре составлял лишь 83 сантиметра над уровнем гидропоста. К 30 июля в уровень Туры упал до 4 сантиметров, а к началу августа вовсе ушел в минус.

Состояние Туры на 9 августа 2024 года.
Видео: cam72.su

Обеспокоенные состоянием реки тюменцы уже создали петицию и требуют выделить средства на улучшение благосостояния реки. Горожане также требуют отменить строительство межвузовского кампуса, которое может сказаться на состоянии Туры. Также люди требуют привлечения к проблеме специалистов, которые оценят влияние застройки на Туру.

Однако на деле проблема решается не так просто и имеет множество подводных камней. К тому же, как отмечают специалисты расчистка реки на территории только Тюменской области не даст желаемого эффекта.

Экологическая катастрофа: тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры
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Проблема есть — мер нет?

Ранее в правительстве Тюменской области сообщали о том, что главной причиной обмеления реки стала засуха. А на такой случай нет утвержденного регламента действий.

«Обмеление Туры связанно с климатическими факторами (периодом маловодных лет) в данных условиях не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды», — говорили в областном департаменте недропользования и экологии.

Однако тюменцы видят в обмелении и и ные причины. Так Сергей Дрожжин говорит о том, что тенденция к уменьшению водности рек уже давно заметна и основная причина этого явления — хозяйственная деятельность.

«Водосбор распахивают, испарение увеличивается, соответственно поверхностный сток уменьшается», — сообщает горожанин.

Того же мнения придерживается эколог Светлана Степина, она отмечает, что притоки Туры в последние годы перекрывались в процессе застройки, а потому необходимо проведение работ по очистке русла реки и возвращение к жизни родников, которые ранее питали реку.

«У нас также постепенно перекрывалось питание Тюмени. Сейчас мы перекрываем источники Туры. Действительно вопрос строительства кампуса, который расположится в непосредственной близости к Туре, требует оценки экспертной коллегии. Ситуацию уже можно назвать критической», — считает специалист.

Также Степина говорит о том, что необходимо провести контрольные мероприятия и на других строительных объектах, расположенных близко к реке. А гидролог Андрей Расаев отмечает, что освоение площадей под строительство, включая уничтожение растительного и почвенного покровов, влечет за собой разрушительные изменения в сложившихся экосистемах, одной из которых является Тура.

Берег Туры в зоне строительства кампуса.Берег Туры в зоне строительства кампуса.
Берег Туры в зоне строительства кампуса.
Фото: nashgorod.ru
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Внутри региона решить проблему нельзя?

Стоит отметить, что в прошлом году, когда уровень воды в Туре был еще ниже, губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о введении режима повышенной готовности. Однако эта мера предполагала мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой.

Однако на уровне региона введение мер по улучшению состояния Туры проблематично, так как река считается федеральным объектом, к тому же она протекает также и на территории Свердловской области. «Нашему городу» тюменский политолог Александр Безделов пояснил, что два региона могут совместно заняться вопросом спасения Туры, но и для этого потребуется получение разрешения от федеральных властей.

«В вопросе Туры могут быть приняты какие-то решения только в сотрудничестве с федеральными властями. Не может регион предпринимать действий без согласия Москвы. А процесс согласования этих мер может занять длительное время», — говорит политолог.

Более того, Безделов отмечает, что в Тюменской области надеются на то, что проблема обмеления Туры решится ее естественным циклом и вскоре вновь наступят периоды сильных половодий.

Стоит отметить, что власти Тюменской области уже обращались к федералам, чтобы получить бюджетирование на расчистку Туры, однако региону не удалось попасть в соответствующую программу. В то же время опыт соседних регионов показывает, что средства на работу с объектами федеральной собственности могут выделяться и из регионального бюджета.

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