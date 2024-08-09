Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев

Также Степина говорит о том, что необходимо провести контрольные мероприятия и на других строительных объектах, расположенных близко к реке. А гидролог Андрей Расаев отмечает, что освоение площадей под строительство, включая уничтожение растительного и почвенного покровов, влечет за собой разрушительные изменения в сложившихся экосистемах, одной из которых является Тура.