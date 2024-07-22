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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Журналисты сравнили архивные фото тюменской Туры с актуальными.

А по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальными

22 июля 2024, 09:23
Фото: nashgorod.ru
Журналисты сравнили архивные фото тюменской Туры с актуальными.

Журналисты сравнили архивные фото тюменской Туры с актуальными

Сейчас оценивать состояние Туры многим приходится на глаз. Данные об уровне воды не публикуют почти месяц. Однако, положив рядом актуальное фото реки и снимок двухнедельной давности, можно увидеть, что ситуация меняется в худшую сторону. А если сравнивать с более старыми фото?
Сюжет
Тура

Архивы картографических сервисов позволяют смотреть фотографии значимых объектов былой давности. Так, сохранилась фотография 2017 года с высоты птичьего полета, на которой запечатлена летняя Тура. Видно, что берега реки куда шире, но стоит учитывать, что в то время только один берег реки был оборудован под набережную.

Тура в Тюмени летом 2017 года.Тура в Тюмени летом 2017 года.
Тура в Тюмени летом 2017 года.
Фото: google.ru.maps

Есть также снимок с городской камеры датированный июнем 2021 года. Тогда, по оценке специалистов, Тура и начала мелеть. Однако здесь еще видны последствия весеннего паводка, а потому река выглядит особенно широкой и наполненной.

Тура в начале лета 2021 года.Тура в начале лета 2021 года.
Тура в начале лета 2021 года.
Фото: 1MI

Актуальная фотография тюменской реки выглядит не так привлекательно. Вода постепенно отходит от берегов. Это особенно заметно в сравнении со снимком, сделанным в начале месяца.

Справа — состоянии Туры сейчас. Слева — Тура в начале июля.Справа — состоянии Туры сейчас. Слева — Тура в начале июля.
Справа — состоянии Туры сейчас. Слева — Тура в начале июля.
Фото: Скриншот cam72.su

С одной стороны, нынешнее снижение уровня воды в Туре — это естественный процесс, происходящий ежегодно на фоне цикла реки. С другой — заметно усугубление состояния реки, о чем говорит гидролог Андрей Расаев.

«Река мелеет и вместе с тем становится все более загрязненной. Возрастные тюменцы помнят, что Тура не была столь мутной и там раньше виднелись рыбки. Сейчас на фоне застройки, сливов отходов и отсутствия работ по очистке и углублению состояние таково. Годы чисто потребительского отношения сказались на нашей Тура нехорошо. Тенденция на обмеление очевидна», — отмечает гидролог.
Изменение ежегодной динамики уровня воды в Туре. Фиолетовый — 2021 год. Оранжевый 2022, Зеленый — 2023.Изменение ежегодной динамики уровня воды в Туре. Фиолетовый — 2021 год. Оранжевый 2022, Зеленый — 2023.
Изменение ежегодной динамики уровня воды в Туре. Фиолетовый — 2021 год. Оранжевый 2022, Зеленый — 2023.
Фото: Скриншот allrivers.info

Отметим, что в Тюменской области обозначили, что регламента действий на случай критического обмеления реки нет. Тура находится в федеральном владении.

Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что возле дамбы у Туры обнаружили разлив нефтепродуктов. Его площадь составила 242 квадратных метра.

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