А по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальными

Архивы картографических сервисов позволяют смотреть фотографии значимых объектов былой давности. Так, сохранилась фотография 2017 года с высоты птичьего полета, на которой запечатлена летняя Тура. Видно, что берега реки куда шире, но стоит учитывать, что в то время только один берег реки был оборудован под набережную.