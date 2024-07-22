А по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальными

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Архивы картографических сервисов позволяют смотреть фотографии значимых объектов былой давности. Так, сохранилась фотография 2017 года с высоты птичьего полета, на которой запечатлена летняя Тура. Видно, что берега реки куда шире, но стоит учитывать, что в то время только один берег реки был оборудован под набережную.
Есть также снимок с городской камеры датированный июнем 2021 года. Тогда, по оценке специалистов, Тура и начала мелеть. Однако здесь еще видны последствия весеннего паводка, а потому река выглядит особенно широкой и наполненной.
Актуальная фотография тюменской реки выглядит не так привлекательно. Вода постепенно отходит от берегов. Это особенно заметно в сравнении со снимком, сделанным в начале месяца.
С одной стороны, нынешнее снижение уровня воды в Туре — это естественный процесс, происходящий ежегодно на фоне цикла реки. С другой — заметно усугубление состояния реки, о чем говорит гидролог Андрей Расаев.
«Река мелеет и вместе с тем становится все более загрязненной. Возрастные тюменцы помнят, что Тура не была столь мутной и там раньше виднелись рыбки. Сейчас на фоне застройки, сливов отходов и отсутствия работ по очистке и углублению состояние таково. Годы чисто потребительского отношения сказались на нашей Тура нехорошо. Тенденция на обмеление очевидна», — отмечает гидролог.
Отметим, что в Тюменской области обозначили, что регламента действий на случай критического обмеления реки нет. Тура находится в федеральном владении.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что возле дамбы у Туры обнаружили разлив нефтепродуктов. Его площадь составила 242 квадратных метра.