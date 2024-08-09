Экологическая катастрофа: тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры

По данным на 30 июля 2024 года, уровень воды в реке над нулем поста по ГП-1 составил четыре сантиметра. В связи с этим катастрофическими темпами снижения уровня воды, необходимо принимать экстренные меры по оздоровлению реки, считают тюменцы.