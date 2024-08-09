Экологическая катастрофа: тюменцы требуют экстренно выделить деньги на спасение Туры

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
По данным на 30 июля 2024 года, уровень воды в реке над нулем поста по ГП-1 составил четыре сантиметра. В связи с этим катастрофическими темпами снижения уровня воды, необходимо принимать экстренные меры по оздоровлению реки, считают тюменцы.
«Тура является основным источником водоснабжения города Тюмени. В июне прошлого года на вопрос останется ли город без воды из-за обмеления реки Туры губернатор Моор заверил, что этого не произойдет. На вопрос, какие есть способы решения проблемы, глава региона ответил: „разные“. Вместе с тем, мы не видим, что проблема решается», — отмечено в петиции.
Горожане подчеркивают, что продолжается активная застройка по берегам реки, ведется строительство Межвузовского кампуса, сдаются в аренду участки Туры.
«Совет граждан города Тюмени и Тюменской области требует разработать и представить в публичный доступ план действий, направленный на решение проблемы обмеления реки Туры, обеспечить экстренное выделение денежных средств из регионального бюджета, настаивать на выделении денежных средств из федерального бюджета для решения острых вопросов, связанных с водными объектами», — указано в документе.
Также в числе требований — прекращения строительства межуниверситетского кампуса на улице Мельникайте, недалеко от лесопарка им. Гагарина и озера Круглого, проведение независимой экологической экспертизы на предмет нарушений природоохранного законодательства планируемым строительством с созданием экспертной комиссии, проведение круглого стола по вопросу обмеления Туры с участием экспертов.
«Наш Город» направил запрос в правительство Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени власти не планируют продлевать набережную реки Тура от Челюскинцев до Щербакова. По данным мэрии города, на эти цели в бюджете не предусмотрены денежные средства.