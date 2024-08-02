nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Тура в Тюмени обмелела до критического показателя.

Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО

2 августа 2024, 08:26
Фото: Скриншот cam72.su.
Тура в Тюмени обмелела до критического показателя.

Тура в Тюмени обмелела до критического показателя

С каждым днем воды в туре становится все меньше. По оценке гидролога Сергея Демченко, река теряет по 5-10 сантиметров в сутки в зависимости от погодных условий. Сейчас, как говорит специалист, уровень воды в реке опустился ниже нуля по уровню гидропоста.
Сюжет
Тура

Специалисты говорят о том, что Тура в течение теплого сезона сохраняла отклонение от нормы примерно в метр. такова ситуация и на сегодняшний день. При среднем показателе в 110 сантиметров, река уже ушла в отрицательную часть шкалы измерений.

«Когда уровень в минусе — это уже не есть хорошо. Можно сказать, что даже критично. Это фактическое отклонение от нормы. Обмелеет ли она, как в прошлом году до -95 сантиметров? Это смотреть надо. Но на полметра в минус уйдет точно», — прогнозирует специалист.
Тура в Тюмени критически мелеет
Видео: cam72.su

Также эксперт указывает на то, что меры по очистке реки и ее углублению так и не были приняты, река остается особенно загрязненной, что сулит ей не лучшие перспективы. Сейчас река заиливается и поступление вода из родников усложняется, что в последующем может также пагубно сказаться на уровне воды в реке.

Участок мелеющей Туры в Тюмени сдали в аренду спасателям
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов.

Читайте также:
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижатьсяА по берегам Туры нет воды. Сравниваем архивные фото тюменской реки с актуальнымиПо реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно
#Алиса Вернер#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тура#Река Тура#Катастрофический уровень воды
Подпишитесь
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
Сегодня, 06:25
Плата за душ и любовь. В тюменских интимных салонах поднимают цены
Сегодня, 08:45
Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Сегодня, 05:28
Разруха, мусор на улицах и болезни. Тюменка честно рассказала об отдыхе в Абхазии
Сегодня, 01:00
Тюменцев научат зарабатывать на посуточной аренде жилья
Вчера, 15:28