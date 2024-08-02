Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО

Также эксперт указывает на то, что меры по очистке реки и ее углублению так и не были приняты, река остается особенно загрязненной, что сулит ей не лучшие перспективы. Сейчас река заиливается и поступление вода из родников усложняется, что в последующем может также пагубно сказаться на уровне воды в реке.