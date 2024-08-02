Уровень пошел в минус! Тура в Тюмени критически мелеет. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Специалисты говорят о том, что Тура в течение теплого сезона сохраняла отклонение от нормы примерно в метр. такова ситуация и на сегодняшний день. При среднем показателе в 110 сантиметров, река уже ушла в отрицательную часть шкалы измерений.
«Когда уровень в минусе — это уже не есть хорошо. Можно сказать, что даже критично. Это фактическое отклонение от нормы. Обмелеет ли она, как в прошлом году до -95 сантиметров? Это смотреть надо. Но на полметра в минус уйдет точно», — прогнозирует специалист.
Также эксперт указывает на то, что меры по очистке реки и ее углублению так и не были приняты, река остается особенно загрязненной, что сулит ей не лучшие перспективы. Сейчас река заиливается и поступление вода из родников усложняется, что в последующем может также пагубно сказаться на уровне воды в реке.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов.