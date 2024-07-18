В Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По предварительным данным, Осинцев, вместе с заместителем Чурсиным подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО «ТКТО» намеренно занижая доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону.
Таким образом, подозреваемые похитили средства на 14 миллионов рублей. Они находятся под домашним арестом. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее «Наш город» писал, что актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, получивший известность благодаря сериалу «Слово пацана» вместе с коллективом получил спецприз премии «Ника». Награждение состоялось в московском театре «Маска».