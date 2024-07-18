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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева

В Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева

18 июля 2024, 11:42
Фото: nashgorod.ru
Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.
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Суд

По предварительным данным, Осинцев, вместе с заместителем Чурсиным подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО «ТКТО» намеренно занижая доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону.

Таким образом, подозреваемые похитили средства на 14 миллионов рублей. Они находятся под домашним арестом. Официального подтверждения этой информации нет.

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Ранее «Наш город» писал, что актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, получивший известность благодаря сериалу «Слово пацана» вместе с коллективом получил спецприз премии «Ника». Награждение состоялось в московском театре «Маска».

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