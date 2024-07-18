В Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева

По предварительным данным, Осинцев, вместе с заместителем Чурсиным подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО «ТКТО» намеренно занижая доход ГАУК ТО «ТКТО» в меньшую сторону.