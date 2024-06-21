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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Тюменку осудили за ложный донос об изнасиловании

«Подкинула нижнее белье»: тюменку, обвинившую мужчину в изнасиловании, осудили

21 июня 2024, 11:14
Фото: 1MI

Тюменку осудили за ложный донос об изнасиловании

Жительница Абатского района оговорила своего знакомого, обвинив в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов уголовного дела, потерпевший мужчина нелестно отозвался о сожителе тюменки. Тогда та, подложила ему в комнату предмет своего нижнего белья.

«Приехав домой, подсудимая позвонила в отдел полиции и сообщила, что потерпевший совершил в отношении нее преступление, посягающее на половую неприкосновенность. В этот же день она прибыла в отдел полиции, где собственноручно написала заявление о привлечении потерпевшего к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Позже женщина призналась, что оговорила знакомого. Суд приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы условно.

Ранее «Наш город» сообщал, что Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор участникам ОПГ, во главе которой стояла 34-летняя тоболячка. Женщина разработала схему по организации игорного бизнеса и вовлекла в дело четверых горожан.

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