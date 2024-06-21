«Подкинула нижнее белье»: тюменку, обвинившую мужчину в изнасиловании, осудили

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Как стало известно из материалов уголовного дела, потерпевший мужчина нелестно отозвался о сожителе тюменки. Тогда та, подложила ему в комнату предмет своего нижнего белья.
«Приехав домой, подсудимая позвонила в отдел полиции и сообщила, что потерпевший совершил в отношении нее преступление, посягающее на половую неприкосновенность. В этот же день она прибыла в отдел полиции, где собственноручно написала заявление о привлечении потерпевшего к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Позже женщина призналась, что оговорила знакомого. Суд приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы условно.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор участникам ОПГ, во главе которой стояла 34-летняя тоболячка. Женщина разработала схему по организации игорного бизнеса и вовлекла в дело четверых горожан.