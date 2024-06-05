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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

«Союзмультфильм» будет судится с тюменской компанией по аренде автовышек.

«Союзмультфильм» будет судиться с тюменской компанией по аренде автовышек

5 июня 2024, 13:33
Фото: 1MI
«Союзмультфильм» будет судится с тюменской компанией по аренде автовышек.

«Союзмультфильм» будет судиться с тюменской компанией по аренде автовышек

В тюменский Арбитражный суд поступило исковое заявление от известной киностудии «Союзмультфильм». У организации возникли претензии к тюменской службе аренды автовышек.
Сюжет
Суд

«Союзмультфильм» направил исковое заявление в Арбитражный суд Тюменской области. Ответчиком числится ООО «Авто-Вира», специализирующаяся на аренде автовышек и перевозкам. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

О предмете иска не сообщается, но, как показывает практика, обычно кинокомпания судится с тюменцами из-за нарушения авторских прав, так как в городе повсеместно можно увидеть персонажей, созданных «Союзмультфильмом» и защищенных авторским правом.

Кинокомпания и ранее подавала иски на индивидуальных предпринимателей и организации Тюмени, однако чаще всего безуспешно — суд возвращал иск обратно, сославшись не нехватку доказательной базы.

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