«Союзмультфильм» будет судиться с тюменской компанией по аренде автовышек

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
«Союзмультфильм» направил исковое заявление в Арбитражный суд Тюменской области. Ответчиком числится ООО «Авто-Вира», специализирующаяся на аренде автовышек и перевозкам. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
О предмете иска не сообщается, но, как показывает практика, обычно кинокомпания судится с тюменцами из-за нарушения авторских прав, так как в городе повсеместно можно увидеть персонажей, созданных «Союзмультфильмом» и защищенных авторским правом.
Кинокомпания и ранее подавала иски на индивидуальных предпринимателей и организации Тюмени, однако чаще всего безуспешно — суд возвращал иск обратно, сославшись не нехватку доказательной базы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как Тюменец преследовал свою сожительницу и застрелил ее любовника прямо в постели.