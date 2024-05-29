Ролевые игры в очереди. В тюменском алкомаркете заметили необычную пару. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Видео с необычной парой в городском алкомаркете появилось в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск». На кадрах видно, что женщина в откровенном наряде явно для необычных интимных утех держит на цепи мужчину в нижнем белье. Покупают они, судя по видео, конфеты.
В комментариях под роликом люди остались в недоумении. Некоторые такой перфоманс не оценили, другие же наоборот, подметили, что у людей, находящих время на такие занятия, явно нескучная жизнь.
Тот случай, когда понимаешь, что живёшь скучно и серо, и это навсегда.
Это их дело конечно, но нафига на людях то разгуливать так?!
А закона нет, чтоб таких ушлепков сажали за пропаганду разврата, нечисти и сатанизма? — пишут люди в социальных сетях
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела тюменскими спецслужбами против блогера-иноагента.