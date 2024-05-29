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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:42

В тюменском алкомаркете заметили необычную пару мужчины и женщины

Ролевые игры в очереди. В тюменском алкомаркете заметили необычную пару. ВИДЕО

29 мая 2024, 05:24
Фото: 1MI

В тюменском алкомаркете заметили необычную пару мужчины и женщины

Необычную пару в очереди одного из Тюменских алкомаркетов приметили жители города, оставшись в явном недоумении. Некоторые решили, что это публичные ролевые игры, другие предположили, что это какая-то акция или розыгрыш.

Видео с необычной парой в городском алкомаркете появилось в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск». На кадрах видно, что женщина в откровенном наряде явно для необычных интимных утех держит на цепи мужчину в нижнем белье. Покупают они, судя по видео, конфеты.

Видео: ЧП Нижневартовск

В комментариях под роликом люди остались в недоумении. Некоторые такой перфоманс не оценили, другие же наоборот, подметили, что у людей, находящих время на такие занятия, явно нескучная жизнь.

Тот случай, когда понимаешь, что живёшь скучно и серо, и это навсегда.
Это их дело конечно, но нафига на людях то разгуливать так?!
А закона нет, чтоб таких ушлепков сажали за пропаганду разврата, нечисти и сатанизма? — пишут люди в социальных сетях

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела тюменскими спецслужбами против блогера-иноагента.

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