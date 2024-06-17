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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

На тюменском месторождении работнику оторвало руку

Нефтяник из Тюмени получит миллион рублей за оторванную кисть

17 июня 2024, 10:44
Фото: pinterest.com

На тюменском месторождении работнику оторвало руку

На нефтяном месторождении в Уватском районе рабочему оторвало руку. Виновнику происшествия вынесен приговор, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
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Суд

Как стало известно из материалов дела, напарник пострадавшего нарушил правила производственной безопасности. Во время ночной смены в апреле прошлого года проишло ЧП на буровой установке. В результате инцидента, младшему работнику ампутировали кисть.

«В судебном заседании подсудимый в предъявленном обвинении вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшему, его законному представителю», — рассказали в суде.

Отмечается, что виновник оказывал материальную поддержку пострадавшему. Обвиняемого оштрафовали на 100 тысяч рублей, а с предприятия в пользу потерпевшего рабочего взыскали один миллион рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли труп 14-летней девочки.

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