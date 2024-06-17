Нефтяник из Тюмени получит миллион рублей за оторванную кисть

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как стало известно из материалов дела, напарник пострадавшего нарушил правила производственной безопасности. Во время ночной смены в апреле прошлого года проишло ЧП на буровой установке. В результате инцидента, младшему работнику ампутировали кисть.
«В судебном заседании подсудимый в предъявленном обвинении вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшему, его законному представителю», — рассказали в суде.
Отмечается, что виновник оказывал материальную поддержку пострадавшему. Обвиняемого оштрафовали на 100 тысяч рублей, а с предприятия в пользу потерпевшего рабочего взыскали один миллион рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли труп 14-летней девочки.