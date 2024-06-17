Труп 14-летней девочки нашли в Тюмени

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По информации источника, близкого к правоохранительным структурам, в настоящее время в причинах гибели школьницы разбираются следователи. Представители правоохранительных органов опрашивают соседей квартиры, где было найдено тело ребенка, пишет Ура.Ру.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выписали из больницы Вику и Гришу Крепп, поиски которых велись несколько суток в лесу Свердловской области. В настоящее время ребята чувствуют себя хорошо.