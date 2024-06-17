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Updated Сегодня, 07:21

В Тюмени нашли тело 14-летней школьницы

Труп 14-летней девочки нашли в Тюмени

17 июня 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Тюмени нашли тело 14-летней школьницы

Тело девочки-подростка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома по улице Маршала Захарова. По предварительным данным, ребенок умер не насильственной смертью.
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Дети

По информации источника, близкого к правоохранительным структурам, в настоящее время в причинах гибели школьницы разбираются следователи. Представители правоохранительных органов опрашивают соседей квартиры, где было найдено тело ребенка, пишет Ура.Ру.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выписали из больницы Вику и Гришу Крепп, поиски которых велись несколько суток в лесу Свердловской области. В настоящее время ребята чувствуют себя хорошо.

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