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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Тюменский актер из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»

Тюменский актер из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»

3 июля 2024, 12:06
Фото: «Кинопоиск»
Актер из Тюмени Лев Зулькарнаев, получивший известность благодаря сериалу «Слово пацана» вместе с коллективом получил спецприз премии «Ника». Награждение состоялось в московском театре «Маска».

Премию Зулькарнаеву и другим актерам вручил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.

«Вы сделали настоящий, жёсткий, честный фильм. Потрясающе. Так что я с чистой совестью выручаю вам этот замечательный приз», — сказал Каневский на торжественной церемонии.

Отметим, посмертно премии в номинации «Честь и достоинство» удостоен народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Также «Ники» посмертно удостоен композитор Эдуард Артемьев за музыку к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева. Премию за лучший неигровой фильм получила картина «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. Продюсер фильма — Сергей Сельянов.

Ранее «Наш город» писал, что актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом криминальном проекте. На этот раз, он затронет тему 90-х. Информацию о начале работы над новым проектом актер опубликовал в своих социальных сетях.

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