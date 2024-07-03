Тюменский актер из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»

Ранее «Наш город» писал, что актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом криминальном проекте. На этот раз, он затронет тему 90-х. Информацию о начале работы над новым проектом актер опубликовал в своих социальных сетях.