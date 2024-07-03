Тюменский актер из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Премию Зулькарнаеву и другим актерам вручил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.
«Вы сделали настоящий, жёсткий, честный фильм. Потрясающе. Так что я с чистой совестью выручаю вам этот замечательный приз», — сказал Каневский на торжественной церемонии.
Отметим, посмертно премии в номинации «Честь и достоинство» удостоен народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Также «Ники» посмертно удостоен композитор Эдуард Артемьев за музыку к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева. Премию за лучший неигровой фильм получила картина «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. Продюсер фильма — Сергей Сельянов.
Ранее «Наш город» писал, что актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом криминальном проекте. На этот раз, он затронет тему 90-х. Информацию о начале работы над новым проектом актер опубликовал в своих социальных сетях.