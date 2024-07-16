«Ушел достойный человек»: на СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В деревне Михайловка Сладковского района простились с погибшим на СВО Александром Саросеко. Мужчина служил старшим водителем штурмового отряда, сообщил глава района Александр Иванов.
«Проводили в последний путь Саросеко Александра. Церемония прощания с солдатом прошла со всеми воинскими почестями, достойными нашего героя. Ушел достойный человек. Его подвиг сравним с героем Великой Отечественной войны», — рассказал Иванов.
По словам знакомых Александра, он был безотказным, добрым и отзывчивым человеком.
«Мы с Сашей учились в одной школе, жили в одной деревне. У него остались жена, двое детей, сестра», — рассказала «Нашему городу» знакомая бойца Елена Шакина-Дергунова.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб 31-летний штурмовик из Тюменской области. Рауфат Марганов получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.