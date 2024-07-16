nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

На СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни

«Ушел достойный человек»: на СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни

16 июля 2024, 12:21
Фото: 1MI

На СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни

Александр Саросеко служил старшим водителем штурмового отряда. Простились с ним в его родной деревне Михайловка в Сладковском районе.

В деревне Михайловка Сладковского района простились с погибшим на СВО Александром Саросеко. Мужчина служил старшим водителем штурмового отряда, сообщил глава района Александр Иванов.

«Проводили в последний путь Саросеко Александра. Церемония прощания с солдатом прошла со всеми воинскими почестями, достойными нашего героя. Ушел достойный человек. Его подвиг сравним с героем Великой Отечественной войны», — рассказал Иванов.
Фото: Наталья Саросеко

По словам знакомых Александра, он был безотказным, добрым и отзывчивым человеком.

«Мы с Сашей учились в одной школе, жили в одной деревне. У него остались жена, двое детей, сестра», — рассказала «Нашему городу» знакомая бойца Елена Шакина-Дергунова.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб 31-летний штурмовик из Тюменской области. Рауфат Марганов получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

Читайте также:
Офицер из Тюмени погиб в зоне СВО«Остались трое внуков»: на СВО погиб 57-летний охранник из Тюмени«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Сладковский район#Бойцы#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
Сегодня, 06:37
Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени
Сегодня, 03:16
Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?
Сегодня, 07:58
Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?
Сегодня, 09:10
Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?
Сегодня, 09:11