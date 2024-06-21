«Резал ножом и бил камнем собаку»: в Тюмени вынесли приговор живодеру

Ранее «Наш город» писал, что Заводоуковский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. В период с 20 по 23 сентября 2023 года между ним и его соседом произошел конфликт, в ходе которого он нанес своему оппоненту множественные удары по телу и голове, из-за чего тот упал и ударился затылком об асфальт.