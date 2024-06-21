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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Тюмени осудили живодера, который жестоко убивал свою собаку

«Резал ножом и бил камнем собаку»: в Тюмени вынесли приговор живодеру

21 июня 2024, 13:34
Фото: 1MI

В Тюмени осудили живодера, который жестоко убивал свою собаку

Суд Тюменского района вынес приговор жителю деревни Нарминова, который подрался со знакомым, причиняя ему тяжкий вред здоровью, а потом жестоко убивал свою собаку. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
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Суд

Как стало известно из материалов дела, собака осужденного заболела и отказывалась от еды несколько дней. Тогда он решил избавить животное от «мучений» и убить его.

Мужчина нанес несколько ударов ножом собаке, а потом закопал ее на окраине деревни. Чтобы собака умерла наверняка, он кинул в нее булыжник.

Несмотря на все старания преступника, животное выжило. Собаку спасли люди, которые откопали ее и отвезли в ветклинику.

Суд приговорил мужчин к ограничению свободы на один год и два месяца.

Ранее «Наш город» писал, что Заводоуковский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. В период с 20 по 23 сентября 2023 года между ним и его соседом произошел конфликт, в ходе которого он нанес своему оппоненту множественные удары по телу и голове, из-за чего тот упал и ударился затылком об асфальт.

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