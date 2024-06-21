«Резал ножом и бил камнем собаку»: в Тюмени вынесли приговор живодеру

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Как стало известно из материалов дела, собака осужденного заболела и отказывалась от еды несколько дней. Тогда он решил избавить животное от «мучений» и убить его.
Мужчина нанес несколько ударов ножом собаке, а потом закопал ее на окраине деревни. Чтобы собака умерла наверняка, он кинул в нее булыжник.
Несмотря на все старания преступника, животное выжило. Собаку спасли люди, которые откопали ее и отвезли в ветклинику.
Суд приговорил мужчин к ограничению свободы на один год и два месяца.
Ранее «Наш город» писал, что Заводоуковский районный суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. В период с 20 по 23 сентября 2023 года между ним и его соседом произошел конфликт, в ходе которого он нанес своему оппоненту множественные удары по телу и голове, из-за чего тот упал и ударился затылком об асфальт.