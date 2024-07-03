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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

Девочка из Тюмени родила от родного брата

Девочка из Тюмени родила от родного брата

3 июля 2024, 15:10
Фото: 1MI
Юная 13-летняя тюменка родила от своего брата. Его принудили к лечению в психиатрическом учреждении, сообщает Исеткий районный суд.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов дела, житель ЯНАО изнасиловал свою сестру-подростка. Половой акт между ними происходил не менее двух раз. Родители девочки не сразу заподозрили беременность.

«О своей беременности она и окружающие узнали только на 8 месяце, думали, что она просто поправилась. ДНК экспертиза подтвердила, что отец ребенка ее родной брат», — сообщили в суде.

Экспертиза признала 25-летнего подсудимого невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и принудили к лечению.

Отметим, что первый приговор был вынесен еще в 2020 году. Однако накануне тюменский суд продлил меру для мужчины.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Абатского района оговорила своего знакомого, обвинив в изнасиловании. Ей вынесли приговор.

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