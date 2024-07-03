Девочка из Тюмени родила от родного брата

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как стало известно из материалов дела, житель ЯНАО изнасиловал свою сестру-подростка. Половой акт между ними происходил не менее двух раз. Родители девочки не сразу заподозрили беременность.
«О своей беременности она и окружающие узнали только на 8 месяце, думали, что она просто поправилась. ДНК экспертиза подтвердила, что отец ребенка ее родной брат», — сообщили в суде.
Экспертиза признала 25-летнего подсудимого невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и принудили к лечению.
Отметим, что первый приговор был вынесен еще в 2020 году. Однако накануне тюменский суд продлил меру для мужчины.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Абатского района оговорила своего знакомого, обвинив в изнасиловании. Ей вынесли приговор.