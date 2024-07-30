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Тюменца осудили за распространение ВИЧ

Тюменца осудили за распространение ВИЧ

30 июля 2024, 04:36
Фото: 1MI
Ялуторовский районный суд вынес приговор местному жителю, который заразил вирусом иммунодефицита человека свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов уголовного дела, мужчина знал о своем заболевании с 2017 года. Однако в 2024 несколько раз вступал в интимную связь с потерпевшей, не используя средства контрацепции.

«Подсудимый вину признал частично. Не отрицал, что дважды вступал в половой акт с Н., но при этом использовал презерватив, что исключает возможность ее заражения. Не исключает, что она могла заразиться от одного из своих многочисленных партнеров», — говорится в сообщении суда.

Во время заседания было доказано, что в заражении виновен именно подсудимый. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения.

Ранее «Наш город» сообщал, что за последний год в регионе увеличилось число случаев заражения сифилисом и гонореей. Заболеваемость сифилисом увеличилась на 12,3% — показатель составил 10 на 100 тысяч населения.

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