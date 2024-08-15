Удивительное зверство: пьяный тюменец до смерти забил собутыльника

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В ночь с 31 мая 2024 года на 1 июня обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своего 44-летнего знакомого. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Обвиняемый нанес несколько ударов руками по голове потерпевшего.
Следствием установлено, что в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года обвиняемый употреблял алкоголь в компании знакомого. В ходе посиделок между ними возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове.
Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.
Уголовное дело по факту убийства уже передано в суд.
Ранее «Наш город» писал, что пьяный тюменец до смерти забил свою супругу. Между супругами произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый стал наносить женщине удары по голове и телу. Сейчас подозреваемый задержан.