Удивительное зверство: пьяный тюменец до смерти забил собутыльника

Следствием установлено, что в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года обвиняемый употреблял алкоголь в компании знакомого. В ходе посиделок между ними возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове.