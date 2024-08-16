Руководитель колонии в Тюменской области получал взятки за УДО и «запрещенку»

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Как сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области, в отношении взяточника возбуждено несколько уголовных дел, касающихся взяточничества и незаконных действий по оказанию услуг заключенным. Расследованием дела занимались тюменские следователи.
«С декабря 2017 по май 2021 года указанное лицо получало от осужденных денежные средства, путем безналичного перевода, за организацию незаконной торговли запрещенными предметами на территории исправительной колонии, а также за получение несколькими осужденными положительной характеристики для условно-досрочного освобождения», — рассказали в РУФСБ России по Тюменской области.
По решению Тюменского районного суда, руководитель одной из тюменских колоний признан виновным, его приговорили к 10 годам лишения свободы. Также 5 лет он не сможет занимать отдельные должности.
Отметим, что в последние несколько месяцев, как минимум, трех сотрудников исправительных колоний, располагающихся на территории региона, уличили в получении взяток.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что бывшему депутату Тобольской городской думы Олегу Подковырову назначили штраф в 250 тысяч рублей по обвинению в четырех эпизодах мошенничества.