Экс-депутат из Тобольска избежал наказания за мошенничество на миллионы рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Напомним, компанию «Аргумент», учредителем и директором которой являлся Подковыров, в 2021 году заподозрили в мошенничестве. Фирма занималась сносом зданий и утилизацией возникшего при этом строительного мусора.
В ходе следствия выяснилось, что с фирмой «Аргумент» и другими компаниями были заключены контракты с Имущественной казной Тобольска по сносу зданий и утилизации строительного мусора.
Фирма «Аргумент» являлась по контрактам как подрядчиком, так и субподрядчиком. Однако фактически утилизации мусора на полигон не осуществлялось, а в исполнительную документацию для отчетности были приложены поддельные документы, якобы подтверждающие факт утилизации строительного мусора. В итоге городскому бюджету был нанесён ущерб в размере 1,8 миллиона рублей.
В мае 2023 год Тобольский суд признал Олега Подковырова виновным по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Ему назначили наказание в виде 4,5 лет исправительной колонии общего режима, а также обязали возместить причиненный государству ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.
Однако позже Тюменский областной суд приговор Тобольского городского суда отменил. Дело поступило на новое рассмотрение. До вынесения нового приговора экс-депутат предоставил документы, подтверждающие возмещение ущерба Имущественной казне в полном объеме.
Суд, исследовав показания сторон, изучив предоставленные доказательства, учитывая возмещенный ущерб до вынесения приговора, назначил Подковырову штраф в размере 250 тысяч рублей в доход государства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском драматическом театре не стали увольнять арестованного по подозрению в мошенничестве директора Сергея Осинцева. На данный момент он значится в должности руководителя.