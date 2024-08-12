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Экс-депутата из Тобольска оштрафовали за мошенничество на 1,8 млн рублей

Экс-депутат из Тобольска избежал наказания за мошенничество на миллионы рублей

12 августа 2024, 07:03
Фото: 1MI

Экс-депутата из Тобольска оштрафовали за мошенничество на 1,8 млн рублей

Экс-депутату Тобольской гордумы Олегу Подковырову, обвиненному в мошенничестве на четырем эпизодам, вынесли приговор. Бывшему народному избраннику назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.
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Суд

Напомним, компанию «Аргумент», учредителем и директором которой являлся Подковыров, в 2021 году заподозрили в мошенничестве. Фирма занималась сносом зданий и утилизацией возникшего при этом строительного мусора.

В ходе следствия выяснилось, что с фирмой «Аргумент» и другими компаниями были заключены контракты с Имущественной казной Тобольска по сносу зданий и утилизации строительного мусора.

Фирма «Аргумент» являлась по контрактам как подрядчиком, так и субподрядчиком. Однако фактически утилизации мусора на полигон не осуществлялось, а в исполнительную документацию для отчетности были приложены поддельные документы, якобы подтверждающие факт утилизации строительного мусора. В итоге городскому бюджету был нанесён ущерб в размере 1,8 миллиона рублей.

В мае 2023 год Тобольский суд признал Олега Подковырова виновным по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Ему назначили наказание в виде 4,5 лет исправительной колонии общего режима, а также обязали возместить причиненный государству ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.

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Однако позже Тюменский областной суд приговор Тобольского городского суда отменил. Дело поступило на новое рассмотрение. До вынесения нового приговора экс-депутат предоставил документы, подтверждающие возмещение ущерба Имущественной казне в полном объеме.

Суд, исследовав показания сторон, изучив предоставленные доказательства, учитывая возмещенный ущерб до вынесения приговора, назначил Подковырову штраф в размере 250 тысяч рублей в доход государства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском драматическом театре не стали увольнять арестованного по подозрению в мошенничестве директора Сергея Осинцева. На данный момент он значится в должности руководителя.

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