Экс-депутат из Тобольска избежал наказания за мошенничество на миллионы рублей

Фирма «Аргумент» являлась по контрактам как подрядчиком, так и субподрядчиком. Однако фактически утилизации мусора на полигон не осуществлялось, а в исполнительную документацию для отчетности были приложены поддельные документы, якобы подтверждающие факт утилизации строительного мусора. В итоге городскому бюджету был нанесён ущерб в размере 1,8 миллиона рублей.