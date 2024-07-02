Гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В Тюмени вынесли приговор 36-летнему гражданину Казахстана, который в марте этого года пытался дать взятку сотруднику Тюменской таможни. Мужчина предложил таможеннику 500 тысяч рублей взамен на помощь.
Предприниматель надеялся вернуть 46 тонн орехов и сухофруктов, которые задержали на досмотре. Таможенники заподозрили, что товар перемещается через границу незаконно.
Таможенник сообщил о намерениях предпринимателя в отдел по противодействию коррупции Тюменской таможни, мужчину задержали в момент передачи денег. За дачу взятки предпринимателя оштрафовали на миллион рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали семью контрабандистов. У пары изъяли украшения на 4 миллиона рублей.