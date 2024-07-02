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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику

Гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику

2 июля 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина пытался договориться с таможенником и вернуть партию товара, которую задержали на досмотре. За услугу он хотел заплатить 500 тысяч рублей.

В Тюмени вынесли приговор 36-летнему гражданину Казахстана, который в марте этого года пытался дать взятку сотруднику Тюменской таможни. Мужчина предложил таможеннику 500 тысяч рублей взамен на помощь.

Предприниматель надеялся вернуть 46 тонн орехов и сухофруктов, которые задержали на досмотре. Таможенники заподозрили, что товар перемещается через границу незаконно.

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Таможенник сообщил о намерениях предпринимателя в отдел по противодействию коррупции Тюменской таможни, мужчину задержали в момент передачи денег. За дачу взятки предпринимателя оштрафовали на миллион рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали семью контрабандистов. У пары изъяли украшения на 4 миллиона рублей.

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