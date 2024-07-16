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Мосгорсуд оставил тюменского предпринимателя Гоцыка в СИЗО

Мосгорсуд оставил тюменского предпринимателя Гоцыка в СИЗО

16 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Фигурант по делу о даче взятки заместителю губернатора Тюменской области останется под стражей. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексея Гоцыка.
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Суд

Ему предъявлено обвинение о даче взятки в особо крупном размере. Ранее предприниматель обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Также в СИЗО находится и второй фигурант дела замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Оба подозреваемых будут находиться под стражей до 6 августа 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина. Его должностные обязанности распределены между другими заместителями главы Тюменской области.

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