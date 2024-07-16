Мосгорсуд оставил тюменского предпринимателя Гоцыка в СИЗО

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Ему предъявлено обвинение о даче взятки в особо крупном размере. Ранее предприниматель обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Также в СИЗО находится и второй фигурант дела замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Оба подозреваемых будут находиться под стражей до 6 августа 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина. Его должностные обязанности распределены между другими заместителями главы Тюменской области.