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Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина

Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина

5 июля 2024, 04:23
Фото: 1MI
Полномочия арестованного за взятку замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина временно приостановлены до 6 августа. Данная информация опубликована на сайте правительства Тюменской области.
Сюжет
Суд
«Приостановить с 11 июня до 06 августа 2024 года действие раздела „Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель губернатора Тюменской области“ постановления губернатора Тюменской области от 7.02.2023 „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых руководит непосредственно губернатор Тюменской области“», — указано в постановлении.
Фото: Правительство Тюменской области

В настоящее время его обязанности перераспределены между замгубернатора Сергеем Шустовым, вице-губернатором Андреем Пантелеевым, замгубернатора Павлом Белявским.

Ранее «Наш город» писал, что Басманный суд Москвы отправил под стражу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По решению суда, в СИЗО Вахрин будет находиться до 6 августа 2024 года.

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