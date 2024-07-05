Моор временно приостановил полномочия арестованного замгубернатора Вахрина

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Updated Сегодня, 04:56
«Приостановить с 11 июня до 06 августа 2024 года действие раздела „Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель губернатора Тюменской области“ постановления губернатора Тюменской области от 7.02.2023 „О распределении обязанностей между должностными лицами, деятельностью которых руководит непосредственно губернатор Тюменской области“», — указано в постановлении.
В настоящее время его обязанности перераспределены между замгубернатора Сергеем Шустовым, вице-губернатором Андреем Пантелеевым, замгубернатора Павлом Белявским.
Ранее «Наш город» писал, что Басманный суд Москвы отправил под стражу замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По решению суда, в СИЗО Вахрин будет находиться до 6 августа 2024 года.