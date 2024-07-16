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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Обманутая мошенниками пенсионерка из Тюмени попала в психбольницу

Обманутая мошенниками пенсионерка из Тюмени попала в психбольницу

16 июля 2024, 07:27
Фото: 1MI
В 2023 году женщина лишилась денег и жилья. В августе она должна была ехать в Москву, чтобы пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Пенсионерка из Тюмени Татьяна Назарова, потерявшая из-за мошенников 12 миллионов рублей, попала в психиатрическую больницу. В августе она должна была поехать в Москву, чтобы пройти судебно-медицинскую экспертизу, рассказал адвокат женщины Мейрам Телемисов 72.ru.

В 2023 году пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам. Новые собственники выгнали ее из квартиры, из-за чего она была вынуждена переехать в приют «Милосердие». Сейчас женщина пытается отменить сделку по продаже квартиры через суд.

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Пенсионерка уже прошла две судебно-медицинские экспертизы. Эксперты установили, что в момент продажи квартиры она страдала «органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями», то есть не отдавала отчет своим действиям. Тем не менее, суд решил, что женщина должна пройти еще одну экспертизу, но уже в Москве.

В конце июня состояние женщины резко ухудшилось. Ее отправили на лечение в психиатрическую клинику в Тюмени. Адвокат надеется, что до августа ей станет лучше.

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О своей ситуации пенсионерка также рассказывала в студии программы «Малахов». Тогда она пояснила, что после звонка аферистов была напугана и перевела свои деньги на «безопасный счет».

Ранее «Наш город» писал, что на борту самолета «Норильск — Тюмень» у пассажирки украли смартфон за 120 тысяч рублей. Вора поймали в Башкортостане.

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