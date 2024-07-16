Обманутая мошенниками пенсионерка из Тюмени попала в психбольницу

Пенсионерка уже прошла две судебно-медицинские экспертизы. Эксперты установили, что в момент продажи квартиры она страдала «органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями», то есть не отдавала отчет своим действиям. Тем не менее, суд решил, что женщина должна пройти еще одну экспертизу, но уже в Москве.