Обманутая мошенниками пенсионерка из Тюмени попала в психбольницу

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Пенсионерка из Тюмени Татьяна Назарова, потерявшая из-за мошенников 12 миллионов рублей, попала в психиатрическую больницу. В августе она должна была поехать в Москву, чтобы пройти судебно-медицинскую экспертизу, рассказал адвокат женщины Мейрам Телемисов 72.ru.
В 2023 году пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам. Новые собственники выгнали ее из квартиры, из-за чего она была вынуждена переехать в приют «Милосердие». Сейчас женщина пытается отменить сделку по продаже квартиры через суд.
Пенсионерка уже прошла две судебно-медицинские экспертизы. Эксперты установили, что в момент продажи квартиры она страдала «органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями», то есть не отдавала отчет своим действиям. Тем не менее, суд решил, что женщина должна пройти еще одну экспертизу, но уже в Москве.
В конце июня состояние женщины резко ухудшилось. Ее отправили на лечение в психиатрическую клинику в Тюмени. Адвокат надеется, что до августа ей станет лучше.
О своей ситуации пенсионерка также рассказывала в студии программы «Малахов». Тогда она пояснила, что после звонка аферистов была напугана и перевела свои деньги на «безопасный счет».
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