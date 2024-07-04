Арестованные за взятку бизнесмен Гоцык и замгубернатора Вахрин пытались сбежать

Между тем адвокаты выступали против удовлетворения ходатайства следователя и пытались добиться более мягкой меры пресечения. А именно — домашнего ареста. Также отмечали, что факт того, что Вахрин и Гоцык направлялись в сторону Украины, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие. Они направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции.