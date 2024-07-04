nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Арестованные за взятку бизнесмен Гоцык и замгубернатора Вахрин пытались сбежать

Арестованные за взятку бизнесмен Гоцык и замгубернатора Вахрин пытались сбежать

4 июля 2024, 07:54
Фото: 1MI

Арестованные за взятку бизнесмен Гоцык и замгубернатора Вахрин пытались сбежать

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, задержанные по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», пытались сбежать из России.
Сюжет
Суд

Соответствующая информация содержится в материалах следствия, опубликованных на сайте Мосгорсуда. В документе указано, что по версии адвокатов, они направлялись в зону специальной военной операции. По версии следствия — бежали сразу после того, как узнали о возбуждении уголовного дела в отношении них (дело возбудили 6 июня).

«Криминологическая характеристика совершенного Вахриным В.М. (Гоцыком А.В.) деяния, связанного с получением (дачей) взятки в особо крупном размере, дает достаточные основания полагать, что находясь на свободе, осознавая тяжесть и неотвратимость наказания, будучи документированным заграничным паспортом, Вахрин В.М. (Гоцык А.В.) может скрыться от предварительного следствия и суда. О намерении Вахрина В.М. скрыться от следствия и суда свидетельствуют его совместные и согласованные с Гоцыком А.В. действия, выраженные в предпринятой ими в ночное время 07.06.2024, то есть на следующий день после возбуждения уголовного дела, попытки вместе покинуть территорию России», — указано в ходатайстве, предоставленном в суд следователем.

Также отмечено, что у следствия имеются основания полагать, что находясь на свободе фигуранты дела могут угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него, с целью дачи ими ложных показаний их интересах.

Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык
Узнать подробнее

Между тем адвокаты выступали против удовлетворения ходатайства следователя и пытались добиться более мягкой меры пресечения. А именно — домашнего ареста. Также отмечали, что факт того, что Вахрин и Гоцык направлялись в сторону Украины, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие. Они направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции.

Правда, доводы адвокатов на судью Басманного суда влияния не оказали. Ходатайство следователей было удовлетворено. Фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, — до 6 августа 2024 года.

Арестованному вице-губернатору нашли замену. Это плохой знак
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что Басманный суд Москвы отправил под стражу исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Сына депутата Тюменской облдумы обвиняют по статье «Дача взятки в особо крупном размере».

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#СИЗО#Суд#Новости тюмени#Арест
Подпишитесь
Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?
Сегодня, 07:37
Самим покупать ПВО? Как тюменские заводы будут защищать от атак беспилотников?
Сегодня, 08:27
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Сегодня, 09:27
Вейпы, бургеры и стресс! Почему в Тюмени «молодеют» инфаркт и ишемия?
Сегодня, 08:07
Стаканчик по цене килограмма мяса: сколько стоит земляника в Тюмени?
Сегодня, 05:06
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Вчера, 07:02