Арестованные за взятку бизнесмен Гоцык и замгубернатора Вахрин пытались сбежать

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Соответствующая информация содержится в материалах следствия, опубликованных на сайте Мосгорсуда. В документе указано, что по версии адвокатов, они направлялись в зону специальной военной операции. По версии следствия — бежали сразу после того, как узнали о возбуждении уголовного дела в отношении них (дело возбудили 6 июня).
«Криминологическая характеристика совершенного Вахриным В.М. (Гоцыком А.В.) деяния, связанного с получением (дачей) взятки в особо крупном размере, дает достаточные основания полагать, что находясь на свободе, осознавая тяжесть и неотвратимость наказания, будучи документированным заграничным паспортом, Вахрин В.М. (Гоцык А.В.) может скрыться от предварительного следствия и суда. О намерении Вахрина В.М. скрыться от следствия и суда свидетельствуют его совместные и согласованные с Гоцыком А.В. действия, выраженные в предпринятой ими в ночное время 07.06.2024, то есть на следующий день после возбуждения уголовного дела, попытки вместе покинуть территорию России», — указано в ходатайстве, предоставленном в суд следователем.
Также отмечено, что у следствия имеются основания полагать, что находясь на свободе фигуранты дела могут угрожать свидетелям, находящимся в служебной зависимости от него, с целью дачи ими ложных показаний их интересах.
Между тем адвокаты выступали против удовлетворения ходатайства следователя и пытались добиться более мягкой меры пресечения. А именно — домашнего ареста. Также отмечали, что факт того, что Вахрин и Гоцык направлялись в сторону Украины, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие. Они направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции.
Правда, доводы адвокатов на судью Басманного суда влияния не оказали. Ходатайство следователей было удовлетворено. Фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, — до 6 августа 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что Басманный суд Москвы отправил под стражу исполнительного директора проекта «Проектстройсервис» Григория Нака. Сына депутата Тюменской облдумы обвиняют по статье «Дача взятки в особо крупном размере».