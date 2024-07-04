Сына депутата Тюменской облдумы арестовали в Москве за взятку

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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По версии следствия, Григорий Нак является фигурантом дела о взятке замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова. Суд избрал для сына тюменского депутата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 1 сентября 2024 года.
На такой же срок в СИЗО отправлен экс-замгубернатора ЯНАО Воронов, которому предъявлено обвинение в получении взятку от представителей «Проектстройсервис» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг, в фактически принадлежащим его семье жилому дому за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории округа.
Также до 1 сентября под стражу заключены фигуранты дела о взятке — архитектор проекта «Проектстройсервис» Эдуард Полянский и руководитель компании Максим Лясин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Москве в начале июня арестовали заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере».