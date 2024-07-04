Сына депутата Тюменской облдумы арестовали в Москве за взятку

На такой же срок в СИЗО отправлен экс-замгубернатора ЯНАО Воронов, которому предъявлено обвинение в получении взятку от представителей «Проектстройсервис» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг, в фактически принадлежащим его семье жилому дому за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории округа.