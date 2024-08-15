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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

Тюменцы стали чаще покупать жилье за наличные

Берут за наличку: тюменцы начали покупать квартиры за «живые» деньги

15 августа 2024, 06:10
Фото: 1MI

Тюменцы стали чаще покупать жилье за наличные

По словам главы федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, благодаря резкому изменению по структуре сделок с наличными, сумма сделок в июле выросла на 0,2% к маю 2024.

Правда, по сравнению с активным июнем этого года снижение составило 19,8%.

«Это крутой результат для такого кислого июля. В августе тренд по наличным еще усилился. Также повлиял переход рынка из первичного жилья во вторичное. Имеется потенциал по загородной недвижимости из-за чехарды с эскроу. Думаю, рынок загородного жилья вернется в норму в сентябре. Да и учетную ставку, вероятнее всего, начнут снижать быстрее, чем предрекают пессимисты», — отметил Ильдар Хусаинов.

По словам бизнесмена, также за последний месяц заметно увеличилось число сделок по аренде вследствие роста ипотечных ставок. Правда, в настоящее время ситуация на рынке недвижимости складывает не очень хорошо.

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«„Вторичка» начала дешеветь в июле, в августе пока также идет снижение цен. Посмотрим на итоговые цифры в конце месяца. По новостройкам также идет скрытое снижение через акции и субсидирования — в лобовую цены снизили не более 5% застройщиков. Надеемся на скорейшее выздоровление рынка. Чем быстрее сейчас снизятся цены, тем лучше будет для всех. Очень многое зависит сейчас от застройщиков, от их ценовых стратегий», — пояснил Хусаинов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле на 70% упали продажи квартир в новостройках. Причиной резкого сокращения спроса стала отмена программы льготного ипотечного кредитования.

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