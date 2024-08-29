Опасная погода: на Тюмень идут грозы и штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
Modified Сегодня, 01:02
Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 29 августа ожидается пасмурная погода, кратковременный дождь днем. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +15…+20, в темное время суток термометры покажут +12…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 6,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:33, закат в 19:43, продолжительность дня 14 часов 10 минут.
В Тобольске 29 августа ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем ожидается +17…+20, ночью температура воздуха составит +11…+14. Скорость ветра составит 5,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:20, закат в 19:35, продолжительность дня 14 часов 15 минут.
В Ишиме 29 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди днем. В утренние и дневные часы термометры покажут +16…+20, в темное время суток опустятся до +15…+12. Скорость ветра составит 6,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:20, закат в 19:25, продолжительность дня 14 часов 5 минут.