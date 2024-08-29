Опасная погода: на Тюмень идут грозы и штормовой ветер

В Тюмени 29 августа ожидаются дожди и грозы

На юге Тюменской области в четверг, 29 августа, синоптики прогнозируют дожди и грозы. В юго-западных районах день пройдет без существенных осадков. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +17…+22, ночью опустятся до +7…+12. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с.