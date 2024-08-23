Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Моллюски питаются растительностью и могут представлять опасность для людей и животных. Об этом «КП-Тюмень» рассказала кандидат биологических наук из Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова.
По словам эксперта на территорию России его завезли из Европы вместе с посадочным материалом.
«Эти моллюски могут быть промежуточными хозяевами для ряда паразитов, поэтому лучше их не трогать. Если все же пришлось соприкасаться с ними, обязательно вымойте руки с мылом», — предостерегает Мария Орлова.
Для питомцев испанские слизни могут представлять серьезную опасность. Если собака съест или лизнет слизня, она может заразиться такими заболеваниями, как ангиостронгилез, аляриоз или описторхоз. Эти болезни могут вызвать проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом. Симптомы заражения включают рвоту, диарею, отказ от пищи и воды. Если не оказать животному своевременную помощь, это может привести к гибели.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские грибники нашли редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека. За необычный внешний вид в народе его называют Кровоточащим зубом или Клубникой и сливками. Произрастает преимущественно осенью в хвойных (еловых и сосновых) лесах, обычно у корней деревьев. Для питания он использует почвенные соки и насекомых.