Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни

Для питомцев испанские слизни могут представлять серьезную опасность. Если собака съест или лизнет слизня, она может заразиться такими заболеваниями, как ангиостронгилез, аляриоз или описторхоз. Эти болезни могут вызвать проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом. Симптомы заражения включают рвоту, диарею, отказ от пищи и воды. Если не оказать животному своевременную помощь, это может привести к гибели.