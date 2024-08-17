Жители Тюменской области начали скупать антидепрессанты

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По данным аналитиков «Контур. Фокуса», одновременно с уровнем спроса выросли и цены на антидепрессанты. Средняя стоимость упаковки таблеток сегодня составляет 606 рублей, в конце 2023 года этот показатель был в пределах 552 рублей.
По данным экспертов, Тюменская область входит в число российских регионов, где динамика употребления антидепрессантов одна из самых низких в стране. Среди 9 исследуемых регионов она заняла предпоследнее место. Для сравнения: в соседней Свердловской области такие препараты стали покупать на 14% чаще. За год там было реализовано 32,6 тысячи упаковок, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году двое подростков совершили суицид. С начала года было зарегистрировано более 360 попыток суицида среди несовершеннолетних.