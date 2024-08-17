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Updated Сегодня, 05:35

В Тюменской области спрос на антидепрессанты увеличился на 8%

Жители Тюменской области начали скупать антидепрессанты

17 августа 2024, 05:33
Фото: 1MI

В Тюменской области спрос на антидепрессанты увеличился на 8%

За последние полгода спрос на данные лекарственные препараты увеличился на 8%. В общей сложности в регионе было продано более 6 тысяч упаковок. Для сравнения, годом ранее — 5,7 тысячи.

По данным аналитиков «Контур. Фокуса», одновременно с уровнем спроса выросли и цены на антидепрессанты. Средняя стоимость упаковки таблеток сегодня составляет 606 рублей, в конце 2023 года этот показатель был в пределах 552 рублей.

По данным экспертов, Тюменская область входит в число российских регионов, где динамика употребления антидепрессантов одна из самых низких в стране. Среди 9 исследуемых регионов она заняла предпоследнее место. Для сравнения: в соседней Свердловской области такие препараты стали покупать на 14% чаще. За год там было реализовано 32,6 тысячи упаковок, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году двое подростков совершили суицид. С начала года было зарегистрировано более 360 попыток суицида среди несовершеннолетних.

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