Жители Тюменской области начали скупать антидепрессанты

По данным экспертов, Тюменская область входит в число российских регионов, где динамика употребления антидепрессантов одна из самых низких в стране. Среди 9 исследуемых регионов она заняла предпоследнее место. Для сравнения: в соседней Свердловской области такие препараты стали покупать на 14% чаще. За год там было реализовано 32,6 тысячи упаковок, пишет РБК Тюмень.