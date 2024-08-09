Двое тюменских школьников покончили с собой

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Об этом сообщили в Областной клинической психиатрической больнице. По данным медучреждения, большая часть попыток суицида регистрировалась у детей в возрасте от 14 до 17 лет. Двое погибших ребят были из неблагополучных семей — один из них рос в неполной семье, а другой находился под опекой, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ежегодно от суицидов погибает порядка 200 человек. Коэффициент смертности от суицидов существенно превышает коэффициент смертности в ДТП — в 2022 году он составлял 12,8 на 100 тысяч населения, тогда как в ДТП 9,3 на 100 тысяч.