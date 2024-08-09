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В Тюмени двое подростков покончили с собой

Двое тюменских школьников покончили с собой

9 августа 2024, 07:03
Фото: 1MI

В Тюмени двое подростков покончили с собой

Обе трагедии произошли в 2024 году. В целом с начала года было выявлено 363 попытки суицида у тюменских подростков. В 2023 году суицидальное поведение зарегистрировали у 408 детей.
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Дети

Об этом сообщили в Областной клинической психиатрической больнице. По данным медучреждения, большая часть попыток суицида регистрировалась у детей в возрасте от 14 до 17 лет. Двое погибших ребят были из неблагополучных семей — один из них рос в неполной семье, а другой находился под опекой, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ежегодно от суицидов погибает порядка 200 человек. Коэффициент смертности от суицидов существенно превышает коэффициент смертности в ДТП — в 2022 году он составлял 12,8 на 100 тысяч населения, тогда как в ДТП 9,3 на 100 тысяч.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Самоубийства#Суициды#Суицид#Подростковый суицид
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