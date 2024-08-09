Двое тюменских школьников покончили с собой

Об этом сообщили в Областной клинической психиатрической больнице. По данным медучреждения, большая часть попыток суицида регистрировалась у детей в возрасте от 14 до 17 лет. Двое погибших ребят были из неблагополучных семей — один из них рос в неполной семье, а другой находился под опекой, пишет 72.RU.