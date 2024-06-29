Жуткая статистика: в Тюменской области от суицидов погибает больше людей, чем в ДТП

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По данным Росстата, в Тюменской области в 2022 году от отравления алкогольной продукцией умерло более сотни человек — смертность составила 6,7 на 100 тысяч населения. Утонули порядка 40 человек (смертность 2,5 на 100 тысяч), от насильственных действий погибли более 60 человек (3,9 на 100 тысяч населения). Повреждения с неопределенными намерениями получили порядка 660 человек (41,4 случая на 100 тысяч).
Отметим, что 19 случаев самоубийств в 2022 году были совершены подростками. Кроме того, юные жители 299 раз решались на попытку свести счеты с жизнью, что на 13% выше показателя 2021 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в апреле 2024 года подросток выпал из окна высотки на улице Менделеева и разбился насмерть. Перед трагедией он запустил прямую трансляцию в социальных сетях. По данным источников, ребенок решился на такой шаг из-за проблем в общении с окружающими.