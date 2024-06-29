Жуткая статистика: в Тюменской области от суицидов погибает больше людей, чем в ДТП

По данным Росстата, в Тюменской области в 2022 году от отравления алкогольной продукцией умерло более сотни человек — смертность составила 6,7 на 100 тысяч населения. Утонули порядка 40 человек (смертность 2,5 на 100 тысяч), от насильственных действий погибли более 60 человек (3,9 на 100 тысяч населения). Повреждения с неопределенными намерениями получили порядка 660 человек (41,4 случая на 100 тысяч).