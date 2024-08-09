Сколько тюменцев сократят до конца лета

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Также он отметил, что сокращения не всегда означают увольнение — зачастую в компаниях их проводят в связи со сменой организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы. Поэтому сотрудники не лишаются своего рабочего места, но числятся либо в другом подразделении, либо в другом отделе, либо в другой организации.
В целом с начала этого года в Тюменской области под сокращения попали 285 сотрудников организаций. Большая часть сокращений была проведены в отраслях здравоохранения, образования, автомобильной сфере, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на педагогов. За последний год число вакансий для преподавателей увеличилось более чем на 40%.