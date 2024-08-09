Сколько тюменцев сократят до конца лета

Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Также он отметил, что сокращения не всегда означают увольнение — зачастую в компаниях их проводят в связи со сменой организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы. Поэтому сотрудники не лишаются своего рабочего места, но числятся либо в другом подразделении, либо в другом отделе, либо в другой организации.