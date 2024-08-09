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В Тюмени до конца августа в компаниях сократят 67 сотрудников

Сколько тюменцев сократят до конца лета

9 августа 2024, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени до конца августа в компаниях сократят 67 сотрудников

В августе в регионе под сокращение попадут не менее 67 работников. Большая часть сокращений пройдут в сферах ремонта автомобилей, органов местного самоуправления, образования и здравоохранения.

Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Также он отметил, что сокращения не всегда означают увольнение — зачастую в компаниях их проводят в связи со сменой организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы. Поэтому сотрудники не лишаются своего рабочего места, но числятся либо в другом подразделении, либо в другом отделе, либо в другой организации.

В целом с начала этого года в Тюменской области под сокращения попали 285 сотрудников организаций. Большая часть сокращений была проведены в отраслях здравоохранения, образования, автомобильной сфере, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на педагогов. За последний год число вакансий для преподавателей увеличилось более чем на 40%.

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