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Подростковый суицид

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Август
Двое тюменских школьников покончили с собой
Обе трагедии произошли в 2024 году. В целом с начала года было выявлено 363 попытки суицида у тюменских подростков. В 2023 году суицидальное поведение зарегистрировали у 408 детей.
9 августа, 07:03
Апрель
«Их не принимают»: врач рассказала о причинах подростковых суицидов в Тюмени
22 апреля, 10:16
Февраль
Подростковый суицид: год без роста
«Волна» подростковых самоубийств стала предметом изучения журналистов и расследований СК РФ восемь лет назад. Тогда заговорили о суицидальных сообществах во «ВКонтакте» и смертельных квестах.
25 февраля, 13:30

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