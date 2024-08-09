Легендарный тюменский завод снесет своих цеха

В 2000-е завод пришел с не большим штатом, всего 70 человек. На 2023 год численность штата составляла 9 человек. По данным из открытых источников, гендиректором завода с 2005 года является Марат Азаматов. За 2023 года выручка завода составила 2,9 миллиона рублей (рост на 101%), чистая прибыль увеличилась на 69%, но все равно вышла в убыток в размере 2,5 миллиона рублей.