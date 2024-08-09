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Тюменский приборостроительный завод готовится к сносу своих цехов

Легендарный тюменский завод снесет своих цеха

9 августа 2024, 06:42
Фото: gorod-t.info

Тюменский приборостроительный завод готовится к сносу своих цехов

Тюменский приборостроительный завод направил уведомление департамент земельных отношений и градостроительства администрации города о намерениях по сносу зданий по улице Одесской.

Демонтаж цехов будет проведен на Одесской, 7, и Одесской 7/12, об этом сообщили в мэрии Тюмени. В настоящее время уже снята вывеска с заводского здания.

«С Тюменского приборостроительного завода снимают вывеску. В скором времени здание снесут и построят многоэтажки. Уходит эпоха», — отмечают тюменцы.
Видео: тг-канал Тюмень

Известно, что земельные участки, которые будут освобождены после сноса зданий цехов приборостроительного завода, расположены в зоне общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки. На данный момент информации о том, что будет возведено на месте завода нет.

По планам, цеха завода перенесут на новую площадку, расположенную за пределами Тюмени.

Тюменский приборостроительный завод был эвакуирован из Киева в Тюмень в октябре 1941 года. В декабре 1941 года предприятие приступило к выпуску пулеметов ППШ. Также на заводе изготавливали значки различия, столовые и чайные ложки, лыжи для фронта, цепи для комбайнов, гранаты и прочее.

После войны завод перешел на выпуск новых видов продукции. С 1948 года начался выпуск платформенных весов «ВПГ-500», в 1959 году — весов типа ВНЦ марки ВТЦ-10, получившие широкое распространение и известность как весы «Тюмень».

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В 1968 году предприятие получило свое современное название «Тюменский приборостроительный завод» и новое помещение по адресу Одесская, 7, общей площадью 3,9 гектаров. Здесь были изготовлены опытные образцы хлопкоприбора ЛКМ, а через год освоено их серийное производство. Также производились дозаторы АДИ-30ЦМ и весов монорельсовых ВМЦ-1М.

В 2000-е завод пришел с не большим штатом, всего 70 человек. На 2023 год численность штата составляла 9 человек. По данным из открытых источников, гендиректором завода с 2005 года является Марат Азаматов. За 2023 года выручка завода составила 2,9 миллиона рублей (рост на 101%), чистая прибыль увеличилась на 69%, но все равно вышла в убыток в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее «Наш Горд» писал, что в Тюмени на торгах продали часть имущества завода-банкрота Антипинский НПЗ. С молотка со скидкой 2 миллиона рублей ушла двухкомнатная квартира.

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