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Празднование 80-летнего юбилея Тюменской области обошлось в 36 миллионов рублей

Празднование 80-летнего юбилея Тюменской области обошлось в 36 миллионов рублей

17 августа 2024, 04:47
Фото: 1MI
Деньги потратили на организацию торжественных мероприятий и выступление артистов. Денежные средства на праздник предоставили представители бизнеса. Из областной казны средства на эти цели не выделялись.

Самыми большими статьями расходов на юбилее области стали установка звукового, сценического и светового оборудования — 12,9 миллиона рублей, концерт российской певицы Валерии — 5,7 миллиона рублей, пошив более 200 костюмов для, хореографических коллективов — 4,9 миллиона рублей, доставка, монтаж и демонтаж светодиодного экрана — 3,5 миллиона рублей, изготовление декорации «подвесные буквы» — 1,8 миллиона рублей, пишет 72.RU.

Имена меценатов, за чей счет был организован праздник держатся в секрете. Известно, что концертное выступление Валерии оплатила тюменская структура компании «Фармасинтез».

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Тюменской области продолжатся в субботу и воскресенье, 17 и 18 августа. Площадки будут работать на Цветном бульваре и Вознесенской набережной, в скверах Депутатов и Казачьи луга, в поселке Тарманы, пишет «Деловой квартал».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени концерт Валерии, состоявшийся накануне на площади 400-летия города, посетили порядка 10 тысяч человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Праздники#Концерты
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