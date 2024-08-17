Празднование 80-летнего юбилея Тюменской области обошлось в 36 миллионов рублей

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Published Сегодня, 04:47
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Самыми большими статьями расходов на юбилее области стали установка звукового, сценического и светового оборудования — 12,9 миллиона рублей, концерт российской певицы Валерии — 5,7 миллиона рублей, пошив более 200 костюмов для, хореографических коллективов — 4,9 миллиона рублей, доставка, монтаж и демонтаж светодиодного экрана — 3,5 миллиона рублей, изготовление декорации «подвесные буквы» — 1,8 миллиона рублей, пишет 72.RU.
Имена меценатов, за чей счет был организован праздник держатся в секрете. Известно, что концертное выступление Валерии оплатила тюменская структура компании «Фармасинтез».
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Тюменской области продолжатся в субботу и воскресенье, 17 и 18 августа. Площадки будут работать на Цветном бульваре и Вознесенской набережной, в скверах Депутатов и Казачьи луга, в поселке Тарманы, пишет «Деловой квартал».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени концерт Валерии, состоявшийся накануне на площади 400-летия города, посетили порядка 10 тысяч человек.