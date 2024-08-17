Празднование 80-летнего юбилея Тюменской области обошлось в 36 миллионов рублей

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Тюменской области продолжатся в субботу и воскресенье, 17 и 18 августа. Площадки будут работать на Цветном бульваре и Вознесенской набережной, в скверах Депутатов и Казачьи луга, в поселке Тарманы, пишет «Деловой квартал».