Для VIP-гостей на юбилее Тюменской области провели закрытый фуршет

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
«Банкет организовали в небольшом зале. На столах стояли блюдас пирожными, фруктами и канапе. Также имелись прохладительные напитки: морсы, чай, кофе и минеральная вода „Боржоми“. Посторонних людей в этот зал не пускали, — пишет Ура.Ру.
Напомним, накануне в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилейному Дню рождения Тюменской области. Завершением праздника стал концерт российской певица Валерии на площади 400-летия города. Выступление артистки собрало несколько тысяч жителей и гостей областной столицы.