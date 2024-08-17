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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:20

Для VIP-гостей на юбилее Тюменской области провели закрытый фуршет

Для VIP-гостей на юбилее Тюменской области провели закрытый фуршет

17 августа 2024, 04:18
Фото: 1MI

Для VIP-гостей на юбилее Тюменской области провели закрытый фуршет

Мероприятие состоялось перед началом концертной программы, посвященной 80-летию Тюменской области, в ДК «Нефтяник».
«Банкет организовали в небольшом зале. На столах стояли блюдас пирожными, фруктами и канапе. Также имелись прохладительные напитки: морсы, чай, кофе и минеральная вода „Боржоми“. Посторонних людей в этот зал не пускали, — пишет Ура.Ру.

Напомним, накануне в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилейному Дню рождения Тюменской области. Завершением праздника стал концерт российской певица Валерии на площади 400-летия города. Выступление артистки собрало несколько тысяч жителей и гостей областной столицы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Банкет#ДК Нефтяник
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