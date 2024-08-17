Для VIP-гостей на юбилее Тюменской области провели закрытый фуршет

Напомним, накануне в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилейному Дню рождения Тюменской области. Завершением праздника стал концерт российской певица Валерии на площади 400-летия города. Выступление артистки собрало несколько тысяч жителей и гостей областной столицы.