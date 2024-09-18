Спрос на бюджет. В Тюмени самым популярным жильем стали однушки до 40 «квадратов»

Posted 18 сентября, 05:38
Published 18 сентября, 05:38
Modified 18 сентября, 05:40
Updated 18 сентября, 05:40
Однокомнатные квартиры площадью 35-40 квадратных метров сейчас пользуются повышенной популярностью. По словам тюменского риелтора Андрея Белоусова, за последние 4 месяца спрос на «однушки» вырос на 60%. Специалист связывает это с отменой льготной ипотеки и высокой ставкой ЦБ.
«Если в период расцвета льготной ипотеки покупатели чаще смотрели на „двушки“ и „трешки“, причем без объективной надобности в дополнительных квадратах, как бывает в ситуациях с большими семьями, то сейчас смотрят преимущественно однокомнатные. Они у нас примерно 35-40 квадратов — симпатичные. Чуть больше варианты — это уже „евродвушки“, на которые также вырос спрос, но все же заметно меньше», — рассказал специалист.
Белоусов указывает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас колеблется в районе 4,5-5 миллионов рублей в зависимости от расположения и класса жилья.
При этом закономерно снизился спрос на квартиры больших площадей. Как говорит риелтор, сейчас и застройщики регулируют планировки домов так, что в них больше однушек и студий, так как они лучше продаются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени массово требуют включить отопления в жилых домах.