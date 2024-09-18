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Posted 18 сентября, 05:38

Published 18 сентября, 05:38

Modified 18 сентября, 05:40

Updated 18 сентября, 05:40

В Тюмени самым популярным жильем стали однушки площадью до 40 квадратных метров.

Спрос на бюджет. В Тюмени самым популярным жильем стали однушки до 40 «квадратов»

18 сентября 2024, 05:38
Фото: 1MI
В Тюмени самым популярным жильем стали однушки площадью до 40 квадратных метров.

В Тюмени самым популярным жильем стали однушки площадью до 40 квадратных метров

Сюжет
Недвижимость
Повальный спрос на однокомнатные квартиры специалисты объясняют отменой льготной ипотеки. Сейчас покупателям буквально не хватает на квартиры больших площадей.

Однокомнатные квартиры площадью 35-40 квадратных метров сейчас пользуются повышенной популярностью. По словам тюменского риелтора Андрея Белоусова, за последние 4 месяца спрос на «однушки» вырос на 60%. Специалист связывает это с отменой льготной ипотеки и высокой ставкой ЦБ.

«Если в период расцвета льготной ипотеки покупатели чаще смотрели на „двушки“ и „трешки“, причем без объективной надобности в дополнительных квадратах, как бывает в ситуациях с большими семьями, то сейчас смотрят преимущественно однокомнатные. Они у нас примерно 35-40 квадратов — симпатичные. Чуть больше варианты — это уже „евродвушки“, на которые также вырос спрос, но все же заметно меньше», — рассказал специалист.

Белоусов указывает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас колеблется в районе 4,5-5 миллионов рублей в зависимости от расположения и класса жилья.

При этом закономерно снизился спрос на квартиры больших площадей. Как говорит риелтор, сейчас и застройщики регулируют планировки домов так, что в них больше однушек и студий, так как они лучше продаются.

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