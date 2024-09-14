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Posted 14 сентября, 08:59

Published 14 сентября, 08:59

Modified 14 сентября, 08:59

Updated 14 сентября, 08:59

Тюменцы стали в два раза чаще покупать недвижимость за наличку

Отказываются брать ипотеку: тюменцы начали чаще покупать недвижимость за наличку

14 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI

Тюменцы стали в два раза чаще покупать недвижимость за наличку

Сюжет
Недвижимость
Жители Тюменской области стали в два раза чаще покупать недвижимость за наличный расчет. Ранее наибольший процент сделок были проведены за счет ипотечных средств. Об этом сообщил руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Максим Емельянов.

По его словам, в настоящее время ситуация на рынке недвижимости возвращается к прежней активности — благодаря снижению цен на вторичное жилье. Если в июле, после отмены действия программы льготной ипотеки, наблюдалось затишье, то сегодня покупатели вновь активизировались.

По новостройкам также наметилось движение за счет того, что покупатели адаптировались к новым условиям и понимают, что больших изменений не будет. Есть предложения, акции и программы по рассрочке, субсидированию процентной ставке у застройщиков.

«Рынок опять активизировался, правда, покупатели не торопятся приобретать кввартиры: многие выбрали тактику „посидеть“ пока на вкладах, потому что банки дают хороший процент», — отметил Емельянов.

И добавил, что к прежнему состоянию рынок недвижимости в Тюменской области вернется к ноябрю-декабрю этого года, пишет ИА Тюменская линия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени резко число квартир выставленных под долгосрочную аренду — на 12%. При этом арендные ставки увеличились более чем на 10%.

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