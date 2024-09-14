Отказываются брать ипотеку: тюменцы начали чаще покупать недвижимость за наличку

Posted 14 сентября, 08:59
Published 14 сентября, 08:59
Modified 14 сентября, 08:59
Updated 14 сентября, 08:59
По его словам, в настоящее время ситуация на рынке недвижимости возвращается к прежней активности — благодаря снижению цен на вторичное жилье. Если в июле, после отмены действия программы льготной ипотеки, наблюдалось затишье, то сегодня покупатели вновь активизировались.
По новостройкам также наметилось движение за счет того, что покупатели адаптировались к новым условиям и понимают, что больших изменений не будет. Есть предложения, акции и программы по рассрочке, субсидированию процентной ставке у застройщиков.
«Рынок опять активизировался, правда, покупатели не торопятся приобретать кввартиры: многие выбрали тактику „посидеть“ пока на вкладах, потому что банки дают хороший процент», — отметил Емельянов.
И добавил, что к прежнему состоянию рынок недвижимости в Тюменской области вернется к ноябрю-декабрю этого года, пишет ИА Тюменская линия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени резко число квартир выставленных под долгосрочную аренду — на 12%. При этом арендные ставки увеличились более чем на 10%.