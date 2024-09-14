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Posted 14 сентября, 06:16

Published 14 сентября, 06:16

Modified 14 сентября, 06:18

Updated 14 сентября, 06:18

Два крупных деловых центра построят в Тюмени к 2030 году

Два крупных деловых центра построят в Тюмени к 2030 году

14 сентября 2024, 06:16
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Объекты планируют возвести в рамках реализации программы по комплексному развитию территорий. Под реновацию отдадут около 1,5 тысячи гектаров земли в центральной части Тюмени.

В документах, опубликованных на сайте мэрии указано, что в рамках КРТ в районе улиц Пермякова — Энергетиков до конца 2030 года планируется построить деловой центр с подземной парковкой. Общая площадь объекта составит более 10,2 тысяч квадратных метров. Второй деловой центр хотят разметить в районе улицы Мориса Тореза — его площадь составит 5,2 тысячи квадратов. Срок строительства — до 2027 года.

В настоящее время проект реновации вынесен на общественное обсуждение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под КРТ попал земельный участок площадью 26,7 гектаров границе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. Там планируют снести 12 многоквартирных домов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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