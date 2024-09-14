Два крупных деловых центра построят в Тюмени к 2030 году

Posted 14 сентября, 06:16
Published 14 сентября, 06:16
Modified 14 сентября, 06:18
Updated 14 сентября, 06:18
В документах, опубликованных на сайте мэрии указано, что в рамках КРТ в районе улиц Пермякова — Энергетиков до конца 2030 года планируется построить деловой центр с подземной парковкой. Общая площадь объекта составит более 10,2 тысяч квадратных метров. Второй деловой центр хотят разметить в районе улицы Мориса Тореза — его площадь составит 5,2 тысячи квадратов. Срок строительства — до 2027 года.
В настоящее время проект реновации вынесен на общественное обсуждение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под КРТ попал земельный участок площадью 26,7 гектаров границе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская. Там планируют снести 12 многоквартирных домов.