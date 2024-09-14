Житель Тюменской области погиб во время пожара в частном доме

Posted 14 сентября, 05:40
Published 14 сентября, 05:40
Modified 14 сентября, 05:42
Updated 14 сентября, 05:42
На место ЧП были направлены четыре единицы техники и одиннадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 30 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце августа во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ погибли двое 9-летних детей и 18-летний юноша. Они отравились угарным газом.