nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 05:40

Published 14 сентября, 05:40

Modified 14 сентября, 05:42

Updated 14 сентября, 05:42

В Заводоуковске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Житель Тюменской области погиб во время пожара в частном доме

14 сентября 2024, 05:40
Фото: 1MI

В Заводоуковске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Трагедия произошла вечером в пятницу, 13 сентября, в Заводоуковске. Там загорелся частный жилой дом.

На место ЧП были направлены четыре единицы техники и одиннадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 30 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце августа во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ погибли двое 9-летних детей и 18-летний юноша. Они отравились угарным газом.

Читайте также:
Стало известно, где в Тюмени откроют бесплатный общегородской пляжСыном мигрантов, терроризирующим детский сад в Тюмени, заинтересовался БастрыкинК 2050 году мигранты могут занять половину трудовых ресурсов России
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Заводоуковск#Гибель на пожаре
Подпишитесь
Популярное